Apellis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Wirkstoffen durch die Hemmung des Komplementsystems für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts. (13.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apellis Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apellis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) unter die Lupe.Die Biotech-Gesellschaft habe eine spannende Pipeline zu bieten, Übernahmegerüchte würden bereits die Runde machen.Apellis Pharmaceuticals habe seine Pegcetacoplan-Injektion, die bereits in einer anderen Indikation zugelassen sei, zur Behandlung der Geographischen Atrophie auf den Handelsnamen Syfovre getauft. Am 17. Februar habe die Biotech-Gesellschaft die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA bekanntgegeben. Dass das Produkt bereits in den ersten Wochen auf eine enorm hohe Nachfrage treffe, würden die jüngsten Quartalszahlen zeigen. Bereits im Vorfeld der Q1-Zahlen habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Biotech-Gesellschaft bei größeren Pharmaunternehmen Übernahmeinteresse geweckt habe.Die Chancen stünden gut, dass sich die Gerüchte um Apellis Pharmaceuticals in Sachen M&A in den kommenden Wochen verdichten würden. Der exzellente Syfovre-Produktlaunch, das Übernahmeangebot für Iveric Bio und der Druck bei großen Pharmaunternehmen, die Pipeline mit weiteren Blockbustern zu bestücken, bleibe hoch. Für den "Aktionär" habe Apellis Pharmaceuticals schon vor dem Aufkommen der Bloomberg-Gerüchte zu den Übernahmekandidaten gehört. Der Wert eigne sich aufgrund des Laufs zuletzt für spekulativ ausgerichtete Anleger, die auf eine Transaktion in den kommenden Wochen setzen wollten. Dann sei ein weiterer Aufschlag möglich. Schwache Tage nutzen und Stopp setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2023)