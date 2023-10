Tradegate-Aktienkurs Apellis Pharmaceuticals-Aktie:

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Wirkstoffen durch die Hemmung des Komplementsystems für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts. (19.10.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apellis Pharma: Starker Start - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Apellis Pharma-Aktie (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) unter die Lupe.Der "Pick of the Week" aus ZJ 36.2023, Apellis Pharma, sei gut angelaufen. Die Aktie habe seit der Empfehlung um etwa 8,3 Prozent zugelegt. Geholfen hätten starke Zahlen zu Syfovre, das in den USA gegen geografische Atrophie - eine Spätform der altersbedingten Makuladegeneration - zugelassen sei. Demnach erwarte das Unternehmen in den USA einen Nettoproduktumsatz von 74 Mio. Dollar bzw. 160 Mio. Dollar für das dritte Quartal 2023 bzw. März bis September (seit der Einführung). Das Medikament verzeichne seit seiner Markteinführung eine starke Akzeptanz. In nur sieben Monaten habe Apellis mehr als 100.000 Fläschchen Syfovre sowohl für den kommerziellen Gebrauch als auch für die Verabreichung in klinischen Studien abgesetzt.Darüber hinaus sei die Nachfrage seit August von Woche zu Woche stetig gestiegen. Eine wichtige Entwicklung für Syfovre sei die Einführung eines permanenten J-Codes, der am 1. Oktober in Kraft trete. J-Codes seien permanente Erstattungscodes, die von staatlichen Kostenträgern und kommerziellen Versicherern verwendet würden, um die Abrechnung von Behandlungen zu erleichtern.Da Analysten für das dritte Quartal im Schnitt nur mit 51 Mio. Dollar gerechnet hätten, sei es kein Wunder, dass die Aktie positiv reagiert habe. Der Kursaufschwung habe sich fortgesetzt, nachdem J.P. Morgan die Papiere von "neutral" auf "übergewichten" heraufgestuft und das Kursziel von 60 auf 81 Dollar angehoben habe. Das sei gleichbedeutend mit einem Kurspotenzial von rund 76 Prozent. Die Experten vom "ZertifikateJournal" halten einen solchen Anstieg für möglich. (Ausgabe 41/2023)Börsenplätze Apellis Pharmaceuticals-Aktie: