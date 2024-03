Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone sei im Februar immerhin so gut wie seit acht Monaten nicht mehr gewesen. Der Einkaufsmanagerindex notiere mit 48,9 Zählern zwar weiterhin unter der Schwelle von 50 Punkten, aber die Tendenz stimme. Dennoch halte die Schwäche der Verarbeitenden Industrie, insbesondere in Deutschland, weiter an. Im Dienstleistungssektor hätten sich hingegen die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist auf ein Zehn-Monats-Hoch verbessert.



Deutschlands Wirtschaft sei im letzten Quartal 2023 nach zwei aufeinanderfolgenden Perioden der Stagnation um 0,3 Prozent (ggü. Vorquartal) geschrumpft. Europas größte Volkswirtschaft habe mit den Auswirkungen steigender Preise, erhöhter Kreditkosten und einer schwachen Auslandsnachfrage zu kämpfen gehabt, die insbesondere das Verarbeitende Gewerbe und die Bauwirtschaft betroffen habe.



Darüber hinaus hätten die Vorratsveränderungen das Wachstum um 0,1 Prozentpunkte geschmälert. Unterdessen sei der private Konsum um 0,2 Prozent sowie die öffentlichen Ausgaben um 0,3 Prozent gestiegen. Und so gebe es auch in Deutschland zaghafte Anzeichen einer leichten Stimmungsaufhellung.



Nachdem der ifo-Index im Januar noch ein neues zyklisches Tief erreicht habe, sei der Geschäftsklimaindikator im Februar leicht auf 85,5 gestiegen. Erfreulich sei zudem der Anstieg der Geschäftserwartungen, mit dem das Szenario einer allmählichen konjunkturellen Bodenbildung erhalten bleibe.



Die People's Bank of China (PBoC) habe ihren Referenzzinssatz für Hypotheken - den Leitzins für fünfjährige Kredite - um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent gesenkt. Erwartet worden sei eine Senkung um nur 0,15 Prozentpunkte. Ziel der Maßnahme sei es, die Kreditnachfrage anzukurbeln, um den Immobilienmarkt zu stützen. Dieser mache in China allein etwa ein Viertel der Wirtschaftsleistung aus und befinde sich seit geraumer Zeit im Abschwung. Bereits Anfang des Monats habe die Zentralbank eine Billion Yuan, etwa 129 Milliarden Euro, an Liquidität in das Bankensystem gegeben, indem sie den Mindestreservesatz für Geschäftsbanken um 0,5 Prozentpunkte gesenkt habe. (07.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - In den USA haben die Februar-Einkaufsmanagerindices einen guten Ton beibehalten und deuten darauf hin, dass die Wirtschaft widerstandsfähig bleibt und die Wachstumsrate weiterhin deutlich über der Eurozone liegen dürfte, so die Experten von Santander Asset Management.Zwar habe sich der Dienstleistungssektor im Februar leicht abgeschwächt, dennoch liege er mit 52,6 Saldenpunkten noch immer klar in der Wachstumszone oberhalb der 50-Punkte-Marke. Die Aktivität in der US-Industrie habe sich unterdessen im Februar unerwartet weniger stark entwickelt und habe mit 47,8 Saldenpunkten klar enttäuscht. Hätten die Unternehmen im Januar noch einen Produktionsanstieg gemeldet, der auf eine Verbesserung der Lieferketten zurückzuführen sei, habe sich die Bodenbildung im Industriesektor zumindest zeitlich etwas verschoben und es zeige sich einmal mehr, dass die straffe Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve die wirtschaftliche Aktivität dämpfe.Zur Erinnerung: Im zurückliegenden Monat sei die Produktion in den Fabriken zum ersten Mal seit drei Monaten und zugleich mit dem schnellsten Tempo seit April 2023 gestiegen. Dennoch laufe der Konjunkturmotor rund. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei von Oktober bis Dezember aufs Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent gestiegen, nach einem kräftigen Zuwachs von 4,9 Prozent im Sommer.