Wer ist Anton Gustafsson?

Wie Aktieskolan beim Investieren hilft

So verdient man Geld mit Anteilen

Im vorherigen Absatz haben wir über Aktiendividenden gesprochen und dass Sie damit Geld verdienen können, aber was genau ist eine Aktiendividende und wie funktioniert sie in der Praxis?



Wenn Sie sich für den Kauf einer Aktie entschieden haben, sind Sie auch Teilhaber des Unternehmens geworden, das die Aktie ausgegeben hat. Das bedeutet, dass Sie Zugriff und Rechte auf alle zukünftigen Gewinne (und aktuellen Gewinne) erhalten, die das Unternehmen erzielt.



Wenn das Unternehmen, in das Sie investiert haben, wirklich gut läuft, ist auch die Dividende höher. Wenn das Unternehmen jedoch schlecht wirtschaftet, wird die Dividende kleiner. Aktien, die regelmäßig Dividenden zahlen, werden oft als Dividendenaktien bezeichnet.



Dann gibt es noch die sogenannten Vorzugsaktien. Diese Aktien werfen immer eine vorher festgelegte Dividende ab. Diese Art von Aktien kann in einem Dividendenportfolio gut funktionieren. Immobilienaktien weisen zudem in der Regel stabile Cashflows und eine gute Dividendenhistorie auf.



Natürlich kann sich ein Unternehmen auch dafür entscheiden, überhaupt keine Dividenden an seine Aktionäre zu zahlen. Dies ist am häufigsten bei kleineren Unternehmen der Fall, die sich noch nicht etabliert haben und alle Gewinne benötigen, um weiter zu wachsen. Wer möglichst sicher sein will, aus einer Aktie einen Anteil an der Dividende zu bekommen, wählt daher am besten reife und große Unternehmen.



Verdienen Sie Geld durch Verkaufsgewinne



Neben der Beteiligung am Unternehmensgewinn durch Aktiendividenden können Sie auch durch Kursgewinne Geld verdienen. Das bedeutet, dass Sie die Aktien zu einem höheren Preis verkaufen, als Sie sie gekauft haben.



Es klingt einfach, aber es erfordert im Allgemeinen mehr Wissen, um mit Kapitalgewinnen Geld zu verdienen als mit Dividenden. Es gibt viele Faktoren, die ins Spiel kommen, wenn es darum geht, wie sich ein Aktienkurs bewegt.



Beim Aktienhandel unterscheidet man grob zwischen den folgenden vier Typen:



Day Trading

Forex Trading

CFD Trading

Swing Trading

Day Trading bezeichnet den kurzfristigen Kauf und Verkauf von Aktien. Als Trader erfolgreich zu sein, erfordert harte Arbeit und Disziplin. Meistens ist jeder Gewinn klein, es braucht viele Trades, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen. Es ist wichtig, eine gute Strategie zu haben und zu planen, was und wie Sie handeln werden.



Forex Trading wird auch Devisenhandel genannt und meint den Handel mit Währungen. Der Devisenhandel ist bei Händlern auf der ganzen Welt sehr beliebt geworden. Es ist leicht zugänglich, da es viele Broker gibt, die Devisenhandel anbieten. Auch der Einstieg ist einfach, da nicht viel Kapital benötigt wird. Allerdings ist der Handel mit Währungen mit einem großen Risiko verbunden, aber diejenigen, die erfolgreich sind, können eine gute Rendite erzielen.



CFD Trading steht für Contrast for Difference und wird im Deutschen auch als Differenzkontrakt bezeichnet. Ein CFD wird auch als Derivat bezeichnet, da sein Wert sowie seine Wertentwicklung von einem oder mehreren Basiswerten abgeleitet werden. Der zugrunde liegende Vermögenswert kann alles sein, von Aktien bis hin zu einer Währung oder einem Rohstoff. Der CFD muss dann die Kursentwicklung des Basiswerts widerspiegeln. Der Unterschied zum direkten Kauf des Vermögenswerts besteht darin, dass ein CFD mit Hebelwirkung gekauft werden kann.



Swing Trading basiert auf der Annahme, dass sich Marktpreise selten geradlinig bewegen. Somit können Trader in den minimalen Schwingungen des Marktes Handelschancen finden. Swingtrading findet oft in relativ kurzen Abständen statt (Stunden und Tage). Die überwiegende Mehrheit der Swing Trader analysiert den Markt technisch. Das bedeutet, dass sie ein Preisdiagramm studieren, um Möglichkeiten zum Kauf oder Verkauf eines Produkts zu finden. (05.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Anton gründete seine erste Firma direkt nach seinem 18. Geburtstag. Sein erstes Unternehmen erstellte Websites, auf denen Nachrichten und Videos über Fußball und Hockey veröffentlicht wurden. Als er 2015 seine Webseite für gutes Geld verkaufte, realisierte Anton die lukrativen Möglichkeiten des World Wide Webs.Im Jahr 2015 wurde die Einzelgesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Es ist dieselbe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Consilium Online AB), die heute Aktieskolan.se, Västkustinvesteraren.se, Investeringssparkonto.se und Sparapengar.se besitzt.Anton teilt seine unternehmerischen Erfahrungen in Form von lehrreichen und inspirierenden Inhalten im Netz. Heute liegt sein Fokus jedoch nicht mehr auf Sportseiten. Alle Webseiten des Consilium-Netzwerks beschäftigen sich mit Finanzen. Höchste Priorität haben Investitionen, private Finanzen und Ersparnisse.In einem Interview über seine Auszeichnung Jungunternehmer des Jahres 2021 sagte Anton Gustafsson Aktieskolan ist Schwedens führende Plattform für Investitionen. Das Ziel von Aktieskolan ist, Ihnen dabei zu helfen, ein besserer Investor zu werden. Sie lernen, wie Sie in Aktien, Fonds und andere Vermögenswerte investieren. Aktieskolan.se wurde 2006 gegründet und hat seitdem mehr als 700.000 Menschen zu mehr Vermögen verholfen. Die Betreiber der Seite haben mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Investitionen an der Börse.Aber was genau verrät der erfolgreiche Investor darüber, wie man an der Börse Geld verdient? Im Folgenden teilen wir einige seiner Tipps, die Sie auch auf der Seite Aktieskolan.se nachlesen können.Wenn Sie Interesse haben, Aktien zu kaufen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie mit diesen Anteilen Geld verdienen wollen. Um mit Ihrem Aktienkauf erfolgreich zu sein, empfiehlt es sich daher, sich zunächst über die verschiedenen Aktien, die Sie interessieren, zu informieren und auch die Risiken zu streuen. Die Risikoverteilung in Ihrem Portfolio ist unglaublich wichtig, damit es so stabil wie möglich ist und Sie nicht zu viel riskieren.Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Aktien Geld zu verdienen. Die erste Möglichkeit, Geld zu verdienen, sind Dividenden des Unternehmens. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Aktien zu einem höheren Preis zu verkaufen, als Sie sie gekauft haben. Die letztere Option erfordert etwas mehr Engagement von Ihrer Seite.