Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Indexanbieter S&P Dow Jones Indices (S&P 500 und Dow Jones Industrial Average) und Morgan Stanley Capital International (MSCI Indices) haben mehrere Änderungen an ihrer Taxonomie für den Global Industry Classification Standard (GICS) angekündigt, die nach Geschäftsschluss am 17. März erfolgen sollen, so die Analysten von Postbank Research.



Dazu würden Umbenennungen, Aktualisierungen von Definitionen und Neueinstufungen gehören. Die wichtigste Änderung sei die Neueinstufung von Datenverarbeitungsdiensten & Ausgliederungsdienstleistungen (outsourcing), da Zahlungsdienstleister vom IT- in den Finanzsektor wechseln würden. Die Folge sei, dass der IT-Sektor im S&P 500 sein dritt- und fünftgrößtes Unternehmen und eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund USD 1 Billion verliere, während der Finanzsektor 3,1 Prozentpunkte auf eine Indexgewichtung von 15% zulege. Die Neueinstufung werde sich auch auf die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Sektoren auswirken, so dass Anleger prüfen müssten, ob sie das Konzentrationsrisiko im neuen IT-Sektor hinnehmen und ihre Investmenterwägungen daran anpassen möchten, dass Finanzwerte bald stärker auf Technologie und weniger auf Banken ausgerichtet seien.



Fazit: Ankündigung von Änderungen an der GICS-Taxonomie mit möglichen Folgen für die sektorielle Zusammensetzung. (23.01.2023/ac/a/m)



