"Die Diskussion um aktiv oder passiv hat sich zum Vorteil aller Anleger über eine Entweder-Oder-Entscheidung hinaus entwickelt", so Sommer weiter. "Angesichts der Aussicht auf länger anhaltende höhere Zinsen, die das künftige Wirtschaftswachstum überschatten, und um Risiken in ihren Portfolios zu mindern sowie angesichts höherer Kapitalkosten, die neue Wettbewerbsherausforderungen mit sich bringen, zwischen guten und schlechten Unternehmen zu unterscheiden, wenden sich die Anleger zunehmend dem aktiven Management zu."



Über alle Generationen hinweg ist der Wunsch der Anleger, ihr Finanz-Know-how zu verbessern, groß: 86% der Anleger sind sehr oder eher daran interessiert, ihr Finanzwissen zu erweitern. Besonders ausgeprägt war der Wissensdurst bei den jüngeren Anlegern: Sowohl 96% der Millennials als auch der Gen-Xers bekunden großes Interesse daran, ihr Finanzwissen zu verbessern.



Finanzberatung für Kunden nah und fern, persönlich und virtuell



Von den Anlegern, die mit einem Finanzberater zusammenarbeiten, sind 65% sehr zufrieden mit der Geschäftsbeziehung, 33% eher zufrieden und nur 2% unzufrieden. Diejenigen, die mit einem Berater zusammenarbeiten, sind mit ihrer finanziellen Situation eher sehr zufrieden (52%) als diejenigen, die keinen Berater haben (40%).



Kunden, die angeben, dass sie mit der Geschäftsbeziehung sehr zufrieden sind, nennen vor allem folgende Eigenschaften ihres Finanzberaters:



- Er gibt mir die Gewissheit, dass ich meine Ziele erreichen kann (69%)

- Ich bin ihm nicht nur wegen meiner finanziellen Situation wichtig (61%)

- Bietet finanzielle Weiterbildung / macht mich schlauer (56%)



Die technologischen Fortschritte haben die Kommunikation zwischen Berater und Kunde verändert. Die Umfrage ergab keinen Zusammenhang zwischen der hohen Zufriedenheit der Befragten und ihrem Wohnsitz nahe ihres Finanzberaters (im Vergleich zu einem Wohnsitz außerhalb des Bundesstaates). Zwar geben die meisten Anleger (70%) an, dass ihr Berater im selben Bundesstaat ansässig ist, doch 73% sagen, dass sie auch gerne mit einem Berater zusammenarbeiten würden, der nicht in ihrem Bundesstaat ansässig ist.



Die häufigsten Kommunikationswege, die die Anleger in den letzten sechs Monaten mit ihrem Berater genutzt haben, waren Telefon (68%), persönliches Gespräch (54 %) und E-Mail (53%). Nur 28% der Anleger geben an, per Videokonferenz mit ihrem Berater zu kommunizieren. Die Mehrheit (52%) würde jedoch die Videokonferenztechnologie gerne nutzen, um mit ihrem Finanzberater zu sprechen.



Bei den Millennials fühlt sich fast die Hälfte (49%) nicht wohl beim telefonischen Kontakt mit ihrem Finanzberater.



"Mit zunehmender Akzeptanz von Videokonferenzen im Alltag werden geografische Barrieren abgebaut. Dies bietet Beratern die Möglichkeit, einen viel größeren Kreis von Freunden, Familienmitgliedern, Unternehmern und erfolgreichen Experten als potenzielle Kunden oder Empfehlungsgeber zu gewinnen", so Sommer. "Investitionen in Technologien, die den Kunden und Interessenten nahtlose und reibungslose Abläufe bieten, sind entscheidend für künftiges Wachstum." (14.11.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Janus Henderson Investors hat die Ergebnisse seiner US-Anlegerumfrage 2023 veröffentlicht: "Insights for a Brighter Future" soll ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie einzelne Anleger mit dem sich ständig verändernden Marktumfeld umgehen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Ergebnisse zeigen, dass die aktuelle politische Landschaft erhebliche Ängste hervorruft: 49% der befragten Anleger sind sehr besorgt über die Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahlen 2024 auf ihre Finanzen. Diese Sorge liegt noch vor unmittelbareren Faktoren wie der anhaltenden Inflation (35%), dem Risiko einer Rezession (29%), steigenden Zinssätzen (27%) und einer schlechten Aktienmarktentwicklung (20%).Die Umfrage wurde unter 1.000 wohlhabenden und sehr vermögenden Anlegern in den USA mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 250.000 US-Dollar durchgeführt, um deren Haltung angesichts eines schwierigen politischen Klimas, volatiler Märkte und eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds zu ermitteln.Im Vorfeld eines möglicherweise turbulenten Wahljahres mit unsicherem Zins- und Wirtschaftsumfeld sind die Anleger natürlich ängstlich. Diese Ängste treffen auf einen Markt, den sieben von zehn Anlegern für zunehmend schwierig halten. Deshalb überrascht es vielleicht nicht, dass sich ebenso viele Anleger Sorgen um ihre Finanzen machen (34%) wie sich bei der Erreichung ihrer Ziele sehr zuversichtlich fühlen (36%).Vor allem ältere Anleger sind wegen der Wahl besorgter als jüngere Anleger. Fast sieben von zehn (69%) Vertretern der Silent-Generation (Alter 75+) sind sehr besorgt über die US-Präsidentschaftswahlen 2024, verglichen mit nur 37% der Millennials (Alter 25-40).Aktives Management und ständige Weiterbildung helfen Anlegern, schwierige Märkte zu meisternDa 71% der US-Anleger angeben, dass das Investieren in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden ist, und fast ebenso viele (61%) sagen, dass die Lebenshaltungskosten schneller steigen als ihr Einkommen und ihre Investitionen, ist die Nachfrage nach aktivem Management und Finanzwissen groß.Von den Befragten, die Investmentfonds oder ETFs besitzen, bevorzugen 66% aktive Fonds in ihrem Portfolio - 29% bevorzugen hauptsächlich aktive Fonds und 37% bevorzugen eine gleichmäßige Mischung aus aktiven und passiven Fonds. Weniger als jeder fünfte Anleger (17%) bevorzugt hauptsächlich passive Fonds, 12% haben keine Präferenz, und 4% waren sich nicht sicher. Die Vorliebe für aktives Management steht im Zusammenhang mit Finanzberatern, denn 34% der Anleger mit einem Berater bevorzugen aktive Fonds gegenüber 18% der Anleger ohne Finanzberater.