In diesem risikoaversen Umfeld hätten sich die europäischen Indices auch Dank der freundlichen Vorgaben aus den USA im positiven Terrain zu stabilisieren vermocht. So habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handelstag mit einem Plus in Höhe von 0,34% beendet, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 mit einem Kurszuwachs in Höhe von 0,33% ähnlich ergangen sei. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich mit einem Kursplus von 0,35% nahtlos in diese Reihe eingereiht. Positiv hervorstechen können habe hingegen der polnische WIG 20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729), der infolge des Wahlausganges mit einem klaren Zugewinn in Höhe von 5,3% die Ziellinie zu Handelsschluss durchschritten habe. Auch die Wall Street habe sich gestern von den Kursrückgängen vom Freitag klar erholen können. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss ein Kursplus von 0,93% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Zuwachs in Höhe von 1,06% etwas höher aus dem Handel gegangen sei. Im Vergleich dazu sei das Plus des Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Zuwachs von 1,18% noch etwas höher ausgefallen.



Anden Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise nach den jüngsten Anstiegen wieder etwas nachgegeben, würden aber angesichts der nach wie vor angespannten Lage weiterhin auf hohem Niveau verharren. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent knapp unter der Marke von USD 90 je Fass liege. Gold sei im gestrigen Umfeld weniger gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 1.915 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern hingegen aufgrund der Hoffnung auf eine mögliche Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA deutlich zulegen können und notiere aktuell bei knapp USD 28.200.



Was den heutigen Handelstag betreffe, so signalisiere bereits der Blick auf unseren Datenkalender, dass es abseits der geopolitischen Situation auch von der Makroseite eine Vielzahl von Impulsen geben werde. So stünden für Deutschland und die Eurozone die ZEW-Konjunkturerwartungen und für die USA die Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion für September auf der Agenda. Darüber hinaus drehe sich auch die US-Berichtssaison munter weiter, wobei für heute vor allem die Zahlen von Schwergewichten wie Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL) erwartet werden.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen querbeet positiv präsentieren. (17.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auch zu Wochenbeginn warfen die Anleger bange Blicke in Richtung Nahost, wenngleich sich die internationalen Aktienmärkte im Sitzungsverlauf von den zu Ende der Vorwoche erlittenen Verlusten etwas erholen konnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Europa habe der nach der Wahl in Polen möglicherweise europafreundlichere Regierungswechsel eine gewisse Unterstützung geboten, zumal die regierende national-konservative Partei PiS den Prognosen zufolge keine Mehrheit mehr habe. Dementsprechend hätten sowohl der polnische Zloty (PLN) als auch der Aktienmarkt mit deutlichen Aufschlägen reagiert. International betrachtet, habe die bislang ausgebliebene Bodenoffensive Israels für etwas Entspannung an den globalen Märkten gesorgt. Die Investoren würden im Moment vor allem die diplomatischen Bemühungen verfolgen, um eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas über die Region hinaus zu verhindern. US-Außenminister Antony Blinken bereise derzeit mehrere Länder in der Region und auch US-Präsident Joe Biden habe kurzfristig eine Reise in den Bundesstaat Colorado abgesagt und dürfte am Mittwoch nach Israel reisen. Auch wenn der Zug in Richtung "sichere Häfen" für den Moment etwas nachgelassen habe, so würden die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten (Israel, Gazastreifen, Iran und den USA) dennoch Hauptthema des Marktes und dementsprechend die Lage an den Börsen weiterhin angespannt bleiben.