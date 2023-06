Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.271 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um -2,87% gefallen. EURO STOXX 5050 sei vergangene Woche auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell vor weiteren Zinserhöhungen gewarnt habe, während die höher als erwartet ausgefallenen britischen Inflationszahlen die Stimmung ebenfalls belastet hätten. Auf Sektorenebene hätten europäische Banken, Immobilien und Bergbauunternehmen neben dem Technologiesektor zu den größten Verlierern gehört. Defensivere Sektoren wie Nahrungsmittel, Konsumgüter und Basiskonsumgüter hätten sich besser entwickelt. Charttechnisch betrachtet, bewege sich der EURO STOXX 50 weiterhin seit Ende April in einer engen Handelsspanne zwischen dem unteren und mittleren Bollinger-Band, die zwischen 4.220 und 4.400 Punkten lägen. Nach der negativen Bewegung in der Vorwoche befinde sich der EURO STOXX 50in einer charttechnisch angeschlagenen Ausgangssituation, sodass auf der Unterseite das untere Bollinger-Band bei 4.220 Punkten vermutlich erneut getestet werde. Auf der Oberseite stelle die 38-Tage-Linie bei ca. 4.320 Punkten einen Widerstand dar. Die Anleger würden sich diese Woche auf die Notenbankkonferenz in Sintra fokussieren, da EZB-Präsidentin Lagarde und die EU-Politiker die Inflationsdynamik in Europa kommentieren und die geldpolitische Erwartungshaltung über die Sommermonate prägen würden.

Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,7% konsolidiert. Er habe bei 33.727 Punkten geschlossen. Relative Stärke habe sich eher in den Mega-Caps gezeigt, während der breite Markt noch schwächer gewesen sei. Der Regionalbanen-Index (KRE) habe 8,1% auf Wochenbasis verloren, was auch den Small Cap-Index Russell 2000 (-2,9%) mit nach unten gezogen habe. Dort habe die US-Notenbank eine stärkere Regulierung für kleinere Banken angedeutet. Die Frühindikatoren hätten sich schwach gezeigt, mit Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von unter 50, die Hausverkäufe in den USA seien im Vergleich zum Vorjahr um 20,4% zurückgegangen, der Leading Ecomomic Index habe sich zum 14. Mal in Folge abgeschwächt. Die US-Märkte seien richtig schwach in der vergangenen Woche gewesen und hätten auch in der neuen Woche Platz nach unten. Zu Wochenbeginn droht der Dow Jones wieder unter den jüngst überwundenen Abwärtstrendkanal, der sich seit Januar 2022 herleiten lasse, zu rutschen. Er habe am Freitag mit 33.727 Punkten auf diesem Level geschlossen. Die nächsten Unterstützungen seien die 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.600 Punkten) und die 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.550 Punkten), gefolgt vom Verlaufshoch von Anfang März bei 33.445 Punkten. Spätestens dort könnte es zu einer kurzen Gegenbewegung kommen, zumal der Dow Jones bereits jetzt 6 Mal in Folge gefallen sei. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden es aufgrund der unterliegenden deutlichen Marktschwäche für wahrscheinlich halten, dass der Dow Jones insgesamt gesehen weiter Luft nach unten haben werde und zunächst bis in den Bereich von 33.100 Punkten bzw. bis zur 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.917 Punkten) fallen könnte.

Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 134,60 %-Punkten. Am europäischen Staatsanleihemarkt sei es am Freitag zu einer ausgeprägten Erholung gekommen. 10-jährige Bunds hätten so stark zugelegt wie seit April nicht mehr angesichts des Umstands, dass die Einkaufsmanagerdaten für Juli schwächer ausgefallen seien als erwartet. Am Geldmarkt seien die Wetten auf die weitere Straffung der EZB-Geldpolitik zurückgenommen worden. Das charttechnische Bild beginne sich aufzuhellen. Aktuell notiere der Bund-Future an seiner ehemaligen Unterstützungszone bestehend aus der 38- sowie 90-Tage-Linie bei 134,46/134,65%-Punkten. Sollte der Bereich nachhaltig nach oben aufgelöst werden, bestehe die Chance auf einen weiteren Anstieg Richtung 136,05%-Punkten.



Einschätzung



Aktuell würden die Anleger vorsichtiger. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Rezession - vor allem in den USA - nehme zu. Die restriktive Geldpolitik könnte zu einer weiteren Liquiditätsverknappung und letztendlich zu einer Kreditklemme führen. Auch die Gewinnaussichten der Unternehmen könnte sich eintrüben. Die Fürst Fugger Privatbank bleibe weiter defensiv ausgerichtet. (26.06.2023/ac/a/m)





