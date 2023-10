Dementsprechend seien die Anleger in den "Risk off"-Modus gewechselt. Neben den anziehenden Ölpreisen seien vor allem "sichere Häfen" wie etwa Staatsanleihen gesucht gewesen. So habe sich die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe mit aktuell 2,77% deutlich von der zuletzt bereits nach oben übersprungenen 3%-Marke reduziert. Am US-Anleihenmarkt habe am gestrigen Montag wegen des "Columbus Day" zwar kein Handel stattgefunden, allerdings würden heute Morgen auch hier die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen mit rund 4,64% deutlich unter dem zuletzt gesehenen Hoch von 4,89% notieren.



Zu den "Profiteuren" der Nahostkrise hätten neben den Energietiteln gehört, welche naturgemäß von den steigenden Energiepreisen (aktuell notiere Öl der Sorte Brent bei knapp unter USD 88 je Fass) profitieren würden, vor allem die im Industriesektor angesiedelten Rüstungsaktien. Auf der anderen Seite der Medaille seien aufgrund der neuen geopolitischen Krise vor allem Fluggesellschaften und Reiseveranstalter auf der Verliererseite zu finden gewesen. Auch Gold habe von der Flucht in "sichere Häfen" profitiert und notiere aktuell rund um USD 1.860 je Feinunze. Der Bitcoin sei hingegen nicht gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 27.600.



In diesem risikoaversen Umfeld und einer schwach eröffnenden Wall Street seien die europäischen Aktienindices erneut in Richtung Süden abgerutscht. So habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handelstag mit einem Minus in Höhe von 0,67% beendet, während sich sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Minus von 0,77% noch etwas schwächer präsentiert habe. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern in die Verlierer-Reihe eingeordnet, wobei der Rückgang mit 0,92% etwas stärker ausgefallen sei. Die US-Indices seien ebenfalls schwach in den Tag gestartet, hätten sich aber im Handelsverlauf dem Abwärtssog an den internationalen Finanzmärkten entziehen und schlussendlich allesamt klar im positiven Terrain schließen können. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss ein Kursplus von 0,59% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Zuwachs in Höhe von 0,63% etwas höher aus dem Handel gegangen sei. Im Vergleich dazu sei das Plus des Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Zuwachs von 0,49% etwas moderater ausgefallen.



Was den Datenkalender betreffe, so stünden von dieser Seite heute lediglich die italienische Industrieproduktion für August auf der Agenda. Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen aufgrund der guten Vorgaben der Wall Street deutlich stärker präsentieren. (10.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die islamistische Hamas am Samstag überraschend einen Großangriff auf Israel gestartet hatte, gingen die Kämpfe auch zwei Tage nach dem Angriff weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Furcht vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts habe zu Wochenbeginn die Börsen aber nur moderat belastet, dennoch sei die Sorge der Marktteilnehmer vor einer möglichen Ausweitung des Konflikts keineswegs unbegründet. Denn obgleich sich einige Länder wie Saudi-Arabien an Israel zuletzt tendenziell angenähert hätten, sei das Verhältnis zu anderen Ländern wie zum Beispiel zum Iran nach wie vor schlecht. Letzteres gelte auch als Unterstützer von Hamas, was die Befürchtung von Sanktionen gegen das Ölförder-Land befeuere. Zudem liege das Land auch direkt an der Straße von Hormus, die für den Seetransport von Rohöl eine erhebliche Bedeutung habe. Dementsprechend gehe an den Finanzmärkten die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten und vor diversen negativen Folgen für die Konjunktur um, zumal der Konflikt über höhere Energiepreise die Inflation ankurbeln und somit Einfluss auf die US-Geldpolitik haben könnte. Die gestern veröffentlichten Makrodaten wie die deutsche Industrieproduktion oder der Sentix-Index hätten im gestrigen Umfeld nur eine untergeordnete Rolle gespielt.