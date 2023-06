Ähnlich habe Saudi-Arabien sein ehrgeiziges Programm "Vision 2030" auf den Weg gebracht, mit dem das Land seine Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen verringern und seine Produktionskapazitäten ausbauen wolle, wozu auch eine stärkere Beteiligung von Frauen an der Erwerbsbevölkerung zähle. Der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte an der Erwerbsbevölkerung des Landes sei auf 34% gestiegen und übertreffe damit bereits das in der Vision 2030 festgelegte Ziel. Durch die Umstrukturierung der Zusammensetzung der saudischen Wirtschaft - mit einer stärkeren Ausrichtung auf wertschöpfende, innovative Industrien und den Konsum - und durch eine grundlegende Überarbeitung des Gesellschaftsvertrags zwischen dem Staat und seinen Bürgern versuche die saudische Regierung, die wirtschaftlichen Wachstumsfaktoren in einer weniger von Öl und Gas abhängigen Welt zu diversifizieren.



Wie fast alle Innovationen würden auch diese Initiativen erhebliche Investitionen erfordern. Für die Schwellenländer, die nicht auf massive Bargeldreserven zurückgreifen könnten, werde ein Großteil dieser Mittel von Aktieninvestoren aus den Industrieländern aufgebracht werden. Doch anders als bei früheren Investitionswellen zugunsten der Schwellenländer dürfte diesmal nach Ansicht der Experten ein größerer Teil der Gewinne aus kommerziellen Aktivitäten innerhalb der Schwellenländer stammen, und zwar von zunehmend hochentwickelten regionalen Unternehmen.



Angetrieben von der Geopolitik und dem Wunsch nach Sicherheit in der Lieferkette kehre sich der jahrzehntelange Globalisierungstrend um. Anstatt die billigsten Arbeitskräfte zu suchen, werde die Produktion zunehmend durch Near- und Friendshoring bestimmt. Dies wirke zwangsläufig inflationär. Doch neben den Risiken gebe es auch Chancen für Investoren, da die Lieferketten neu gestaltet werden müssten. Wenn multinationale Unternehmen versuchen würden, ihre Abhängigkeit von China zu verringern, würden Länder wie Vietnam, Indien, Mexiko und Indonesien davon profitieren.



China werde ein wichtiger Bestandteil des EM-Aktienuniversums bleiben. Viele seiner Branchen würden wahrscheinlich von der Entkopplung profitieren, da sie versuchen würden, ihre Abhängigkeit von externen Kräften zu verringern. Diese Überlegung stehe hinter dem dualen Kreislaufmodell des Landes, das mehr Wachstum aus inländischen Quellen generieren und gleichzeitig den Rest der Welt weiterhin mit Industriegütern versorgen solle.



Wenn Investoren in China investieren möchten, müssten sie verstehen, wie sich die Haltung der Regierung gegenüber dem Privatsektor und ihre Zielsetzungen für diesen entwickelt hätten. Die Zentralregierung erwarte zunehmend, dass kommerzielle Aktivitäten mit den Zielen der Partei für gemeinsamen Wohlstand, Innovation und Dekarbonisierung in Einklang gebracht würden. Daher seien die Experten der Meinung, dass Investoren den Aspekt der Governance einbeziehen sollten, um zu prüfen, ob kommerzielle Initiativen in China mit denen der Zentralregierung übereinstimmen würden.



Angesichts der Verlangsamung der Weltwirtschaft und der Volatilität der Aktienmärkte sei zu erwarten gewesen, dass risikoreichere Anlageklassen wie Schwellenländeraktien unter Druck geraten würden. Und obwohl sie in diesem Jahr hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben seien, sei die Schwäche nicht so ausgeprägt gewesen, wie viele erwartet hätten. Nach Erachten der Experten sei dies darauf zurückzuführen, dass die breite Anlegerschaft die sich verändernden Wachstumsfaktoren in den Schwellenländern zunehmend erkenne. Diese Faktoren dürften säkularer Natur sein und - wie Innovationen zeigen würden - zunehmend von Unternehmern angetrieben werden, die kommerzielle Lösungen für lokale Herausforderungen suchen würden.



Das Wachstum der Schwellenländer werde unweigerlich weiterhin vom globalen Wirtschaftszyklus beeinflusst werden. Mittelfristig erwarten die Experten von Janus Henderson Investors jedoch, dass makroökonomische Faktoren das Wirtschafts- und Gewinnwachstum der Schwellenländer weniger stark beeinflussen werden. Im Zuge dieser Entwicklung würden sie erwarten, dass die Investitionsströme in diesem bisher als risikoreich angesehenen globalen Aktienmarktsegment weniger sprunghaft würden. (06.06.2023/ac/a/m)







