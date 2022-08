Der jüngste Arbeitsmarktbericht habe bestätigt, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin in guter Verfassung befinde. Daher seien die Experten der Meinung, dass einige Marktteilnehmer für das kommende Jahr geradezu von einer Rezession würden ausgehen wollen. In Ermangelung von Belegen für diese These scheine sie weitgehend auf der Vorstellung zu beruhen, dass dies nach einer Umkehrung der Zinskurve im Jahr 2022 zwingend der Fall sein sollte.



Daher würden die Experten in den kommenden Monaten weiterhin einen Anstieg der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf mehr als 3 Prozent erwarten und eine kurze Duration beibehalten.



Vor der geldpolitischen FED-Sitzung im September werde man weitere Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation sehen. Derzeit scheine die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte ziemlich ausgeglichen. Es sei unwahrscheinlich, dass das Bild in den kommenden Wochen klarer werde. Daher dürfte die Volatilität der Zinssätze im Vergleich zu den vergangenen Wochen geringer sein.



Vor diesem Hintergrund könnten Aktien- und Anleihe-Spreads profitieren, da Anleger offenbar übermäßig vorsichtig positioniert gewesen seien. Weil sich die finanziellen Bedingungen jedoch weiter entspannen würden, könnte dies bei einigen Fed-Mitgliedern Unbehagen auslösen und sie befürchten lassen, dass es die bisher ergriffenen Maßnahmen zunichtemachen könnte. Die Experten würden daher davon ausgehen, dass relativ hawkishe Äußerungen der FED davor warnen und somit die Preisentwicklung eindämmen würden.



Wenn man derzeit ein paar Wochen Sommerruhe erlebe, sollten Anleger aus Sicht der Experten die Gelegenheit nutzen, um ihre Portfolios in Erwartung einer Rückkehr zu volatileren Marktbedingungen nach der Ferienzeit zu positionieren. (12.08.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der in dieser Woche veröffentlichte US-Verbraucherpreisindex für Juli fiel relativ positiv aus, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Das habe die Hoffnung genährt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe und dass dies in den kommenden Monaten eine Wende in der Geldpolitik der US-Notenbank einläuten könnte. Das habe Risikoanlagen gestützt. Die Gesamtinflation liege jedoch nach wie vor bei 8,5 Prozent und die Kerninflation bei 5,9 Prozent.Nach Einschätzung der Experten dürfte die Kerninflation bis zum Jahresende kaum unter 5 Prozent sinken. Sie würden es für voreilig halten, zu früh im nächsten Jahr mit Zinssenkungen zu rechnen.