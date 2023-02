Munsbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwierigen Jahr 2022 haben Aktien in den USA, Europa und Asien seit Oktober eine kräftige Erholung erlebt. Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors, warnt vor übertriebener Euphorie:Innerhalb relativ kurzer Zeit sei bei vielen Indices bereits ein Großteil der Verluste des vergangenen Jahres aufgeholt worden. So würden europäische Indices - wie der DAX oder der EURO STOXX 50 - nur noch rund fünf Prozent unter ihren vor 13 Monaten erreichten Allzeithochs notieren. Dem technologielastigeren S&P 500 hingegen würden noch gut 15 Prozent zu seinen Höchstständen fehlen. Von den jeweiligen Tiefstständen gerechnet, sei auf beiden Seiten des Atlantiks in nur vier Monaten eine beachtliche Performance generiert worden. Zwar scheine konjunkturell eine Rezession vermieden zu sein, aber die Wachstumserwartungen seien immer noch maximal durchschnittlich. Beispielsweise habe das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 (gerechnet auf erwartete Gewinne) mittlerweile schon wieder ein Niveau erreicht, das mit dem als teuer identifizierten Umfeld direkt vor der Covid-Krise vergleichbar sei.Mit dem Gedanken, dass wir bereits die Tiefststände gesehen haben, kann ich mich jedoch anfreunde, so Blümke. Unter dem Vorbehalt, dass sich tatsächlich ein Boden bei den Gewinnerwartungen einstelle, seien Konsolidierungen von diesem Niveau als Kaufkurse zu betrachten. Blümke rate davon ab, dieser Rally hinterher zu jagen. (21.02.2023/ac/a/m)