Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger sind besorgt über Teslas Gewinnspannen! AktiennewsDie gestrigen Ergebnisse von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) waren relativ gut, so die Experten von XTB.Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe um mehr als 13% über dem Median der Prognosen gelegen, und die Bruttomarge, die von den Anlegern besonders genau unter die Lupe genommen werde, habe 2,9% unter dem Konsens gelegen (18,2% gegenüber den erwarteten 18,74%). Warum also würden die Aktien des Unternehmens vor der Eröffnung der heutigen Session an der Wall Street fast 4% verlieren?Elon Musk habe in einem Kommentar nach den Ergebnissen angekündigt, dass die Margen den Abwärtstrend fortsetzen könnten. Das Unternehmen erwäge, die Preise für seine Autos weiter zu senken, und dieser Trend dürfte sich noch beschleunigen, wenn die Zinsen in den USA weiter steigen würden. Diese Situation werde für das Unternehmen ungünstig, da sie mit einer erhöhten Fahrzeugproduktion einhergehe.Produktionsüberschüsse und sinkende Gewinnspannen könnten sich negativ auf die künftige Lage des Unternehmens auswirken. (Quelle: XTB)Paradoxerweise könnte der Ton der nächsten Ergebnisse durch die geplante Umstrukturierung vieler Tesla-Fabriken, die das Tempo der Autoproduktion verlangsamen werde, verbessert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link