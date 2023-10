Vom US-amerikanischen Statistischen Amt seien gestern Zahlen zu den Baugenehmigungen veröffentlicht worden. Diese hätten demnach im vergangenen Monat stärker als erwartet zugenommen, was als Zeichen für einen resilienten Wohnmarkt gesehen werde. Befürchtungen von länger höheren Zinsen seien dadurch bekräftigt worden. US-Staatsanleihen seien somit gestern mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Folglich seien die Renditen weiterhin angestiegen. Bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe habe diese mit aktuell 4,97% ein neues 15-Jahres-Hoch markiert.



Der aus Investorensicht einzige, wenn auch kleine, Hoffnungsschimmer sei gestern aus dem Reich der Mitte gekommen: Im dritten Quartal habe das chinesische Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich um 4,9% zulegen können. Konsensschätzungen seien von einem Wachstum von 4,4% ausgegangen und somit klar übertroffen worden.



Die jüngsten Ereignisse im Nahostkonflikt gepaart mit stärker als erwartet gesunkenen Rohöllagerbeständen in den USA hätten den Ölpreis gestern ein gutes Stück ansteigen lassen. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 91. Gold habe als sicherer Hafen auch gestern wieder vom aufkochenden Nahost-Konflikt profitiert. Das Edelmetall habe seit Kriegsbeginn um rund USD 100 zugelegt. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.950 gehandelt. Der Bitcoin sei gestern auf der Stelle getreten und handele aktuell bei rund USD 28.300.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich und deutlich im negativen Bereich präsentieren. Für heute stehe der Philly Fed Index im Datenkalender. Dieser messe die Lage im produzierenden Gewerbe in Philadelphia und könne als Frühindikator für den ISM-Einkaufsmanagerindex gesehen werden. Außerdem würden wir und inmitten der Berichtssaison befinden, wo namhafte Unternehmen Einblicke in ihre Bücher gewähren würden. (19.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mangels makroseitiger Impulse schaute die Anlegerschaft gestern genauer Richtung Naher Osten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza, bei dem laut Angaben der Hamas mindestens 471 Menschen ums Leben gekommen seien, habe dort der Nahost-Konflikt gestern einen neuen traurigen Höhepunkt eingenommen. Die Hoffnung auf Frieden rücke damit in noch weitere Ferne. Diese jüngsten Entwicklungen hätten bei Anlegern weltweit für Kopfschmerzen gesorgt. Namhafte europäische Aktienindices wie der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten deshalb allesamt um rund 1% nachgegeben.