Auch die US-Aktienmärkte hätten ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt würden die Anleger am Donnerstag wieder mutiger. Ein wesentlicher Grund dafür sei die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, die sich weiter erhärtet habe. Dies habe sich vor allem im Technologiesektor gezeigt, der mit einem erneuten Rekordhoch am deutlichsten habe zulegen können. Der technologielastig aufgestellte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 1,56% auf 18.297,99 Punkte angezogen und damit einen Rekord-Schlussstand nur um Haaresbreite verfehlt. Der breit aufgestellte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei ihm um 1,03% nach oben gefolgt. Er habe mit 5.157,36 Zählern tatsächlich seine nächste Bestmarke erreicht. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit einem Anstieg um 0,34% klar hinterhergehinkt. Auf einen neuen Rekord würden ihm noch fast 500 Punkte fehlen. Thema Nummer eins sei gestern natürlich auch jenseits des Atlantiks die künftige Geldpolitik der großen Notenbanken gewesen. Nach den Wortspenden aus der EZB zu diesem Thema würden die Anleger wieder stärker darauf setzen, dass auch die FED im Juni mit ihren Zinssenkungen beginne. Anlass zu dieser Denkweise hätten nicht zuletzt auch jüngste Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gegeben.



Die asiatischen Aktienmärkte würden heute Morgen den positiven Vorgaben ihrer Pendants aus Europa und den USA folgen, wobei vor allem die Indices in Hongkong überproportional stark zulegen könnten. Am Datenkalender des heutigen Tages stünden kaum mehr Unternehmen, die ihre 2023er-Zahlen veröffentlichen würden, dafür umso mehr Konjunkturindikatoren: Industrieproduktionszahlen aus Spanien und Deutschland sowie - noch viel wesentlicher - Arbeitsmarktdaten aus den USA.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise jüngst wieder ein wenig zugelegt. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent liege wieder über USD 83. Der Goldpreis scheine sich auf den zuletzt erreichten Rekordniveaus zu stabilisieren und notiere aktuell knapp über USD 2.155 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" habe seine jüngste Rally ebenso fortgesetzt, wobei der Kurs heute Morgen bei rund USD 67.000 liege. Öl, Gold und Kryptos würden natürlich ebenso wie die Aktienmärkte im Fahrwasser der zunehmenden Spekulationen auf baldige Zinssenkungen schwimmen. (08.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Anleger reagierten erleichtert auf die Ergebnisse der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Währungshüter rund um EZB-Präsidentin Christine Lagarde hätten zwar wie erwartet entschieden, den Leitzins bei 4,50% zu belassen. Die Präsidentin habe allerdings in ihren Kommentaren dazu einen weiteren vorsichtigen Schritt in Richtung einer ersten Zinssenkung gesetzt. Sie habe sich zwar insgesamt in Bezug auf das Tempo künftiger Zinssenkungen bedeckt gehalten, aber den Juni als möglichen Zeitpunkt einer ersten Senkung ins Spiel gebracht. Lagarde habe konkret gesagt, dass die EZB auf der April-Sitzung "etwas mehr" und im Juni "deutlich mehr" Daten haben würde, um zu entscheiden, ob das Inflationsproblem langfristig gelöst sei. Die RBI-Analysten würden somit weiter mit einem ersten Zinsschritt im Juni rechnen. Das habe die meisten Börsen Europas gestützt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Donnerstagnachmittag ein neues Rekordhoch von 17.879,11 Punkten verzeichnet. Zum Handelsschluss habe er immerhin noch 0,7% fester bei 17.842,85 Zählern notiert. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe sogar um 1,2% zugelegt, während der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982 WKN: 969191) mit einem leichten Minus neuerlich klar hinterhergehinkt habe.