Die Bank of England erwarte dies schon seit einiger Zeit, und wenn es sich in ein paar Monaten bestätige, sollten wir eine viel bessere Vorstellung davon haben, wie schlimm es sein werde. Wie die letzten Prognosen der Bank of England gezeigt hätten, die in einer Woche auf alten Daten beruhen würden, sei die Bandbreite der möglichen Rezessionen recht groß, und zwar bevor die neuen Steuerpläne berücksichtigt würden.



Bis zur Bestätigung würden wir zumindest wissen, wie hoch die Inflation sein werde, wie schlimm die Energiekrise im Winter gewesen sei und wie hoch die Zinssätze wahrscheinlich sein würden. All das hätten wir in den letzten 12 Monaten nicht wissen müssen.



Es sei eine ziemlich unbeständige Woche für den Ölpreis gewesen. Die Gerüchte aus China würden nicht abreißen, es gebe wieder einmal Beschränkungen und Massentests und die Aussichten für die Weltwirtschaft würden sich scheinbar täglich ändern. So etwas wie eine langweilige Woche gebe es in diesen Tagen nicht.



Heute sei es die Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung aufgrund der Inflationsdaten sowie eine leichte Lockerung der chinesischen Quarantänemaßnahmen, die die Kurse ansteigen lasse. Für morgen werde eine Pressekonferenz erwartet, die möglicherweise mehr Licht ins Dunkel bringen werde, aber wenn das alles sei, dann hätten sich die Anleger zu weit aus dem Fenster gelehnt.



Brent bleibe vorerst in der Mitte seiner Spanne von USD 90 bis USD 100, aber weitere zinsbullische Entwicklungen wie diese oder eine weitere Lockerung der chinesischen Beschränkungen am Samstag könnten das obere Ende dieser Spanne testen.



Die Goldbullen hätten schon lange auf diese Woche gewartet. Eine Woche (oder so), in der die FED eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhungen signalisiert habe und die VPI-Daten einen deutlichen und breit angelegten Rückgang gezeigt hätten. Das gelbe Metall glänze wieder und sei auf ein Niveau zurückgekehrt, das es seit fast drei Monaten nicht mehr gesehen habe. Es treffe jetzt auf einen gewissen Widerstand bei USD 1.760 und könnte bei USD 1.780 weiter steigen, aber zum jetzigen Zeitpunkt dürften die Goldbullen USD 1.800 im Visier haben. (11.11.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte sind auf dem besten Weg, die Woche mit einem Plus zu beenden, nachdem der US-Inflationsbericht vom Donnerstag die Hoffnung aufkommen ließ, dass die große Verlangsamung in vollem Gange ist, so Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA.Dieser Inflationsbericht habe eine Weile auf sich warten lassen, und die Anleger hätten darauf mit einem enormen Aufatmen reagiert. Die Reaktion auf die Zahlen erscheine ein wenig extrem, sogar übertrieben, aber man müsse fairerweise sagen, dass die Anleger lange auf diese Gelegenheit gewartet hätten und in dieser Zeit so viel Negatives eingepreist worden sei.Die Tatsache, dass die Aktienmärkte heute wieder im grünen Bereich lägen, unterstreiche diese Tatsache. In den kommenden Wochen könnte sich die Stimmung wieder abkühlen, wenn sich der Staub gelegt habe und sich die Meinung ändere, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe und die FED ihre Straffungsbemühungen verlangsamen werde, bis wir mehr unterstützende Daten zur Untermauerung benötigen würden. Aber dies sei ein fantastischer Anfang.Es werde niemanden überraschen, dass die heute Morgen veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigen würden, dass sich das Vereinigte Königreich bereits in einer Rezession befinden könnte.