Nachdem in Europa DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co. bereits zu Handelsbeginn schwächer tendiert hätten, hätten es die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone nicht vermocht, die Stimmung aufzuhellen: Während Analysten im Schnitt mit einem leichten Rückgang des harmonisierten Verbraucherpreisindex von 6,9 auf 6,8% gerechnet hätten, habe dieser einen Anstieg auf 7,0% verzeichnet. Die Kernrate hingegen habe erstmals seit knapp einem Jahr von 5,7 auf 5,6% leicht nachgegeben.



Vor diesem Hintergrund hätten Europas Leitindices den Tag deutlich im negativen Terrain beendet, wobei der österreichische ATX mit einem Minus von 2,24% besonders stark Federn habe lassen müssen. Auch die Wall Street sei schwach in das Handelsgeschehe gestartet, habe allerdings zumindest einen Teil ihrer Verluste bis zur Schlussglocke wieder wettmachen können. So hätten sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sowie NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) schlussendlich ebenfalls schwächer präsentiert, wenngleich diese noch glimpflicher davongekommen seien als ihre europäischen Pendants.



Sektorenseitig hätten sowohl in Europa als auch in den USA die Energiewerte die rote Laterne inne gehalten. Der Grund hierfür finde sich bei den deutlich gefallenen Ölpreisen: Die Sorten Brent und WTI hätten zwischenzeitlich ein Minus von mehr als 5% aufgrund von erheblichen Nachfragesorgen verzeichnet. Einerseits hätten am Wochenende Daten aus China gezeigt, dass die Produktionstätigkeit des größten Rohölimporteurs der Welt unerwartet nachgelassen habe. Andererseits habe US-Finanzministerin Janet Yellen gestern für Unsicherheit gesorgt, als sie erklärt habe, dass der US-Regierung bereits in einem Monat das Geld ausgehen könnte. Daraufhin habe das Weiße Haus mitgeteilt, dass Joe Biden mit führenden Kongressabgeordneten die Einleitung eines Haushaltsverfahrens diskutieren werde. In diesem Umfeld habe Gold von seiner zugesprochenen Eigenschaft als "sicherer Hafen" profitiert und werde aktuell nördlich der USD 2.000-Marke gehandelt.



Am heutigen Morgen würden Asiens Aktienmärkte an die Dynamik ihrer westlichen Pendants anknüpfen und mehrheitlich schwächer tendieren, wobei die Handelsplätze in Festland-China und Japan feiertagsbedingt geschlossen bleiben würden. Neben der bereits erwähnten Zinssitzung der FED stünden heute makroseitig noch die Arbeitslosenquote in der Eurozone und der ISM-Index des nicht verarbeitenden Gewerbes in den USA auf der Agenda. Unternehmensseitig drehe sich der Zahlenreigen munter weiter, wobei speziell in Europa einige Schwergewichte wie Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA) und Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) Einblicke in ihre Quartalsergebnisse gewähren würden. (03.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Vor der heutigen FED- und morgigen EZB-Sitzung wagten sich Anleger am gestrigen Handelstag sowohl in den USA als auch Europa nicht so richtig aus der Deckung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hinsichtlich der FED würden beinahe alle Marktteilnehmer eine Erhöhung der sogenannten Federal Funds Rate um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,0 bis 5,25% erwarten. Auch bei der EZB werde ein Zinsschritt in diesem Ausmaß erwartet, womit der Refinanzierungs- sowie Einlagesatz in der Eurozone auf 3,75% bzw. 3,25% ansteigen würde.