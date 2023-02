Die französische BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) habe im vergangenen Jahr dank des Verkaufs des US-Privatkundengeschäfts ihren Nettogewinn um 7,5% auf EUR 10,2 Mrd. gesteigert und ihr Mittelfristziel angehoben. Im Zeitraum bis 2025 solle der Nettogewinn nun durchschnittlich jährlich um 9% statt bislang 7% zulegen. Zudem plane das Geldhaus für das laufende Jahr ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von EUR 5 Mrd.



Die hohen Energiepreise hätten für einen Rekordgewinn beim britischen Energiekonzern BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) gesorgt. Auf Jahressicht habe sich der bereinigte Nettogewinn auf USD 28 Mrd. mehr als verdoppelt. Die Dividende steige um 10%. Im Rahmen des bereits laufenden Aktienrückkaufprogramms sollten in Q1 weitere USD 2,75 Mrd. investiert werden. Zuvor seien bereits Aktien im Wert von USD 11,7 Mrd. erworben worden.



Bei ams-OSRAM (ISIN AT0000A18XM4/ WKN A118Z8) sei der Umsatz im vergangenen Jahr um 4% zurückgegangen, die Bruttogewinnmarge sei um 3 Prozentpunkte auf 31% geschrumpft. Für das erste Halbjahr 2023 erwarte das Unternehmen eine verhaltene Nachfrage, im zweiten Halbjahr dürften sich die Aussichten aufhellen.



Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC) habe im abgeschlossenen Geschäftsjahr die eigenen Erwartungen mit einem Gewinnwachstum (aus fortgef. Geschäft) von 11% auf USD 6,2 Mrd. getoppt. Der Konzernumsatz sei um 13% auf EUR 33,4 Mrd. geklettert. Für das laufende Jahr werde ein Gewinnwachstum zwischen 9% und 13% in Aussicht gestellt.



Auch der Euro habe vor und während der Powell-Rede geschwankt. Letztendlich sei der Kurs zum US-Dollar im Tagesvergleich fast unverändert geblieben.



Die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage aus China sowie die Sorge vor einem knapperen Angebot infolge der schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei hätten den Rohölpreisen spürbaren Auftrieb gegeben. Brent sei um 3,14% auf 83,44 USD gestiegen, WTI um 3,66% auf USD 76,83 je Barrel. (08.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine Rede von US-Notenbankchef Powell, die in Summe nichts Neues zur Zinspolitik brachte, schickte die US-Börsen zunächst auf Schaukelkurs, so die Analysten der Nord LB.Im späten US-Handel hätten Anleger wieder zugegriffen. Die Aktien-AnlegerInnen in Deutschland hätten sich vor dieser Rede zurückgehalten.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,16%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,49% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,23% gefallen.