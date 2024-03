Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,41% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,31% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,27% gefallen.



Die EU-Kommission habe weiter Bedenken gegen den Einstieg von Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) bei der italienischen ITA-Airways. Sie sehe den Wettbewerb auf Kurzstrecken zwischen Italien und mitteleuropäischen Ländern sowie auf Langstrecken zwischen Italien, USA, Kanada und Japan gefährdet. Lufthansa und die italienische Regierung könnten nun noch mit Zugeständnissen auf die Bedenken eingehen. Die Entscheidungsfrist der EU-Kommission laufe bis 6. Juni. Lufthansa plane zunächst einen 41%-Anteil der ITA (Nachfolgerin von Alitalia) zu übernehmen.



Nachdem die Daten vom US-Immobilienmarkt den USD leicht belastet hätten, habe der EUR entsprechend zugelegt.



Sorgen um eine Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie des Konfliktes im Nahen Osten hätten gestern die Ölnotierungen anziehen lassen. (26.03.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In Europa begaben sich die Anleger zum Start der Karwoche erneut auf Rekordjagd, so die Analysten der Nord LB.In ruhigem Handel hätten die meisten Indices leichte Anstiege gezeigt. Anders an der Wall Street: Wie schon am Freitag sei es auch gestern zu leichten Gewinnmitnahmen in abwartendem Handel gekommen.