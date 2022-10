Eine schwierige Situation für Anleger, wie auch Oliver Grass feststelle: "Die hohen Cashpositionen sind nicht verwunderlich, denn auch gemischte Portfolios haben vor allem Verluste gemacht." Und angesichts mittlerweile zweistelliger Inflationsraten habe man selbst mit Cash Geld verloren. Für die nächsten Monate sei eine inverse Zinsstruktur zu erwarten, die Renditen kürzerer Laufzeiten dürften also spürbar über denen längerer Laufzeiten liegen. Die etwas rückläufigen Renditen der längeren Laufzeiten seien eine Chance für Anleger, so Oliver Grass: "Neben mittlerweile wieder attraktiv laufenden Renditen sind mit längerer Laufzeit Kursgewinne bis nahe an den zweistelligen Bereich denkbar."



Hinzu kämen nahezu weltweit negative Konjunkturprognosen. Statt Untergansszenario könne darin sogar eine Chance liegen, meine Grass: "Die konjunkturelle Schwäche könnte die Notenbanken dazu bringen, die Inflation nicht ganz so radikal zu bekämpfen, was wiederum die Aktienmärkte stärken könnte. Kommen dann noch positive Überraschungen bei den Unternehmensergebnissen hinzu, kann es mit den Kursen auch sehr schnell nach oben gehen." Und dieses Erholungspotenzial bestehe für mehrere Assetklassen gleichzeitig. Kursgewinne wären daher in der Breite denkbar.



Der weltweite Cocktail an negativen Erwartungen hinsichtlich Inflation, Versorgungssicherheit, Lieferketten, Rezession und breiter Wohlstandsverluste bei gleichzeitiger globaler Neusortierung und Kriegsangst habe bereits weitreichende Folgen gehabt, so die Analyse von Oliver Grass: "Die Marktteilnehmer haben sich eigentlich auf einen "Worst Case" vorbereitet. Positive Abweichungen davon können daher für zumindest kurzfristige Kursgewinne sorgen." (26.10.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Weder während der Finanzkrise noch in den Marktturbulenzen der Pandemie entwickelten sich Aktien und Anleihen parallel in die gleiche Richtung. Jetzt schon, so Oliver Grass, Portfoliomanager und Mitglied des Anlagegremiums der Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank.Auch traditionell sichere Häfen wie z.B. der Yen oder Gold hätten zuletzt nicht mehr funktioniert. Gewinne habe es nur beim Dollar gegeben, vorausgesetzt Anleger seien im USD-Geldmarkt investiert gewesen.