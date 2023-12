Konkret würden die Experten im Aktiensegment aktuell und bis zur Jahresmitte US Mega-Caps und den Schweizer Aktienmarkt für attraktiv halten, da sich beide robust verhalten würden bei einer Konsumschwäche. Die US Mega Caps würden sich durch starkes Gewinnwachstum auszeichnen und Schweizer Aktien seien interessant aufgrund ihrer stabilen und steigenden Dividenden. Generell würden die Experten jedoch für das gesamte Jahr eine Aktienprogression trotz Rezession in der ersten Jahreshälfte sehen, denn die hohen Cash-Bestände würden zusammen mit wieder sinkenden Finanzierungskosten für Aktien sprechen. Offensive sollte im zweiten Halbjahr Trumpf sein.



Daher empfehle sich der Blick auf die abgestraften globalen Small Caps, die als Gewinner im Aufschwung in Erscheinung treten könnten. Small Caps seien historisch günstig nach den massiven Verlusten infolge des Zinsanstiegs, der die verschuldeten Small Caps stark belastet habe, so Zoffoli.



Und abschließend äußere sich der Swisscanto-Chefstratege zum Anleihensegment: "Bei den Bonds reicht bereits ein geringer Rückgang der Renditen zu hohen Erträgen. Konkret sind 10% Ertrag in USD für zehnjährige US-Staatsanleihen bei einem Renditerückgang von 0,8% bei heutigen 4,5% möglich. Staatsanleihen sind in diesem Umfeld attraktiv und höher zu gewichten im Vergleich zu den Vorjahren. Unternehmensanleihen bleiben weiterhin interessant, jedoch gilt es eine Zunahme der Ausfallraten im Segment zu berücksichtigen und gut zu selektieren."



"Das gilt speziell im Bereich der High Yield-Bonds, die aus Renditeaspekten für risikoaffine Investierende unverändert eine sinnvolle Beimischung im Portfolio darstellen. Apropos Risiko: AT1-Anleihen, die so genannten CoCo-Bonds, gehören aufgrund ihrer hohen Kupons und der überwiegend guten Verfassung der Banken ebenfalls zu den Favoriten innerhalb der Anlagekategorie Anleihen." (08.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Jahresende notieren zahlreiche Aktien- und Anleihensegmente im Plus und entsprechend dürfte sich 2023 als zufriedenstellendes Anlagejahr einreihen, so Stefano Zoffoli, Chefstratege bei Swisscanto.Bei Aktien seien es insbesondere japanische Papiere - allerdings mit Währungsabsicherung - und beispielsweise die "Big Seven" gewesen, wie Apple & Co. mittlerweile gerne genannt würden, die outperformt hätten. Und im Bereich Anleihen hätten High Yield-Bonds bis dato überdurchschnittliche Erträge erzielt. Angesichts der heftigen geldpolitischen Straffung seien diese ansehnlichen Ergebnisse zum Teil außergewöhnlich. Für 2024 würden die Experten ein Finanzjahr mit zwei Gesichtern erwarten. Für die erste Hälfte gelte erst einmal abzuwarten, da die bremsende Wirkung der höheren Zinsen sich nun verstärkt auf Konsum und Investitionen niederschlage, und defensiv zu agieren, um dann im zweiten Halbjahr, getrieben von ersten Zinssenkungen, durchzustarten, so Zoffoli.