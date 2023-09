Die Einschätzung der beiden Assetklassen spiegele sich auch in der aktuellen Positionierung der Zürcher Kantonalbank Österreich wider: Während die Marschroute Anfang des Jahres noch deutlich vorsichtiger gewesen sei, halte die Bank gesamt gesehen seit mehreren Monaten eine neutrale Quote. Auf der Aktienseite ergebe sich die neutrale Position durch ein leichtes Übergewicht in den USA und ein leichtes Untergewicht im Pazifik-Raum. Bei den Anleihen setze sich die neutrale Position aus einem leichten Übergewicht in den Bereichen High Yield und Emerging Markets und einem Untergewicht in Staatsanleihen und globalen Anleihen zusammen.



"Konjunkturell gesehen scheinen die USA auf ein "Soft Landing" zuzusteuern", so Gautsch. Die Wirtschaft sei noch immer sehr robust. Die Wachstumsprognose der Zürcher Kantonalbank Österreich für das laufende Jahr sei von 1,5 auf 1,8 Prozent angehoben worden. Die solide Lage am Arbeitsmarkt - bis zuletzt habe quasi Vollbeschäftigung geherrscht - stütze den privaten Konsum. Gautsch erwarte für das dritte Quartal ein leichtes Wachstum. Dennoch gehe er mittelfristig von einer sanften Rezession aus, die allerdings erst gegen Jahresende eintreten dürfte. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten hätten eine minimale Abkühlung mit sich gebracht: Die Arbeitslosenzahlen hätten leicht zugenommen, die Löhne würden nicht mehr so extrem steigen. Irgendwann werde in Folge der private Konsum, der in den USA etwa zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes ausmache, nachgeben. Die Inflationserwartungen würden nach unten tendieren, Basiseffekte dürften den Inflationsrückgang im Herbst begünstigen. Die Zinsschritte würden nicht mehr so leicht von der Hand gehen - im September dürfte die Zinsabhebungspause weiter anhalten. Die Aktien- und auch die Anleihenmärkte würden es honorieren, wenn schlussendlich die Zinsen gesenkt würden.



In Europa sehe man eine größere Abwärtsbewegung als in den USA, etwa am Beispiel Deutschland. Sonst ein großer Wirtschaftsmotor, habe die Wirtschaft im zweiten Quartal stagniert. In den Niederlanden und Italien sei die Wirtschaft geschrumpft und in den meisten anderen Euro-Ländern würden die Vorlaufindikatoren auf einen Abschwung hindeuten. Die milde Rezession dürfte im Gegenteil zu den USA schon im dritten Quartal eintreten. Die Europäische Zentralbank befinde sich in einem Dilemma: Hebe sie die Zinsen weiter an, setze sie der Konjunktur stärker zu. Senke sie die Zinsen, bremse sie die Inflationsbekämpfung. Eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sei derzeit nicht in Sicht, trotz Allzeittiefs der Arbeitslosenrate klagen Unternehmen über mangelndes Personal. Eine Rückkehr zum 2-Prozent-Inflationsziel zeichne sich auch dadurch noch nicht ab.



Gautsch beobachte die Lage in China genau, denn China sei noch immer ein weltwirtschaftlich wichtiger Player, auch wenn beispielsweise die USA viele Produktionsprozesse zurück ins Land geholt hätten. Die Immobiliensparte mache immerhin ein Viertel der Wirtschaftsleistung Chinas aus. Das hinterlasse Spuren - die anhaltende Immobilienkrise belaste den chinesischen Aktienmarkt. Dieser befinde sich dieses Jahr im Minus, ein seltenes Bild im internationalen Vergleich. Allerdings sei bereits viel in den Kursen eingepreist und dank konjunkturstützender Maßnahmen, wie Erleichterungen bei der Kreditvergabe an Private, könnte China wieder überraschen. In den Emerging Markets sei Gautsch insgesamt neutral gewichtet.



Unter dem Strich bedeute das, dass ein ausgewogenes Portfolio seine absolute Berechtigung habe und man sich derzeit nicht für eine Seite entscheiden müsse, wenn die persönliche Risikoneigung nicht extrem konservativ oder extrem progressiv sei. Damit habe sich die Einschätzung der Zürcher Kantonalbank Österreich aus dem Februar (Marktausblick: "Renaissance der Balanced Porfolios") bestätigt. (06.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Anlagejahr 2023 verläuft bislang diametral zum Vorjahr, so Martin Gautsch, Bereichsleiter Asset Management bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Während es 2022 für Anleger sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite teilweise herbe Verluste zu verzeichnen gegeben habe, verhalte es sich nun genau umgekehrt. Beide Assetklassen würden sehr interessante Möglichkeiten bieten. Anleger müssten sich daher nicht weit aus dem Fenster lehnen, unterstreiche Martin Gautsch in seinem Marktkommentar. Die Inflationsbekämpfung dauere unterdessen an.Die Aktienmärkte seien derzeit zwar keine Schnäppchenmärkte per se, jedoch auch nicht extrem teuer bewertet. "Wir befinden uns in einem konjunkturellen Umfeld, das auch in den nächsten Monaten für Aktien sprechen wird", so Gautsch, Denn das Gute sei, dass Aktienmärkte im Rahmen ihrer Bewertungen immer bereits die nächsten Monate vorwegnehmen würden. Eine mögliche Rezession sei also bereits überwiegend eingepreist. Wenn diese doch nicht so stark wie ursprünglich angenommen ausfalle, wovon die Zürcher Kantonalbank Österreich ausgehe, würde das den Aktienmarkt weiter unterstützen. Neben Aktien seien auch Anleihen in diesem Jahr wieder eine echte Alternative und würden auch bei überschaubaren Laufzeiten schöne Zins- und Renditeerwartungen mit sich bringen.