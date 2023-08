Die Brasilianische Zentralbank habe ein Projekt zur Modernisierung der Finanzlandschaft in Angriff genommen, was ein freundlicheres Umfeld für in- und ausländische Investoren schaffe. Mit der Verfolgung eines Inflationsziels halte die Bank eine niedrige und stabile Inflationsrate aufrecht. "Dies vermittelt ein Gefühl der Verlässlichkeit und schafft einen glaubwürdigen politischen Hintergrund – wichtige Faktoren für Investoren", erkläre van Eck. Gleichzeitig scheinen sich die wirtschaftlichen Maßnahmen zur Halbierung des primären Haushaltsdefizits für 2023 positiv auf den Aktienmarkt auszuwirken, so die Experten von VanEck. "Wenn diese Faktoren erfolgreich sind, könnten sie einen positiven Rückenwind für brasilianische Aktien schaffen und die fundamentale Unterstützung für den Brasilianischen Real (BRL) stärken."



Saudi-Arabien befinde sich im Epizentrum eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels. Von der Stärkung der Rolle der Frau über die Diversifizierung der Wirtschaft bis hin zur Verbesserung der Kapitaldisziplin mache dieses Kraftzentrum des Nahen Ostens große Fortschritte. Ein möglicher Friedenspakt mit dem Iran unterstreiche das Engagement des Landes für Stabilität. Infolgedessen locke Saudi-Arabien globale Investoren an. Insbesondere der Sektor der erneuerbaren Energien in Saudi-Arabien sei ein bemerkenswerter Wachstumsbereich. Dies stehe im Einklang mit dem globalen Umstieg auf nachhaltige Energiequellen und biete Anlegern langfristige, gesellschaftlich verantwortungsvolle Investitionsmöglichkeiten.



Die zunehmende Abhängigkeit Saudi-Arabiens von den Kapitalmärkten habe eine neue Dynamik in das wirtschaftliche Umfeld des Landes gebracht. Das Land habe den Wettbewerb gefördert, die Kapitaldisziplin gestärkt und ein für Investoren günstiges Umfeld geschaffen. In einer oft von geopolitischen Spannungen geprägten Region sei der mögliche Friedenspakt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ein Lichtblick. "Durch den Abbau regionaler Spannungen und die Förderung der Stabilität könnte der Pakt das Risiko von Investitionen in dem Land erheblich verringern. Die Investoren berücksichtigen bei ihren Entscheidungen jedoch die relativ hohe historische Instabilität in der Region des Nahen Ostens", erkläre van Eck.



Neben den Schwellenländern sehe van Eck auch Chancen bei Bitcoin. "Im Jahr 2017 erkannten wir das Potenzial von Bitcoin, mit Gold zu konkurrieren, und gehörten zu den ersten, die einen Bitcoin-ETF in den USA beantragten. Wir haben uns stets dafür eingesetzt, Bitcoin als eine aufstrebende Anlageklasse zu betrachten, die in den Portfolios der Anleger eine Rolle spielen kann."



Aufgrund seines Seltenheitswertes könne Bitcoin als Konkurrent oder Begleiter von Gold fungieren und so als Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen Inflation dienen. "Wir nähern uns der nächsten Bitcoin-"Halbierung" - historisch gesehen hat Bitcoin vor und nach einer Halbierung zugelegt. Bitcoin hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zugelegt, und wir bleiben für den Rest des Jahres optimistisch", so van Eck. Künftige Regulierungen und Verfügungen könnten jedoch die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten beeinflussen und den Betrieb von Börsen für digitale Vermögenswerte sowie Abschlüsse von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durch andere Marktteilnehmer erschweren. (29.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des Jahres 2023 war unser Ausblick geprägt von der Verknappung der Geldmenge, knappen Staatsausgaben und schwächeren Unternehmensgewinnen, sagt Jan van Eck, CEO von VanEck in seinem aktuellen Anlageausblick."Verändern die jüngsten Ereignisse unsere Sicht der Dinge? Nicht wirklich. Bislang hat es sich ausgezahlt, investiert zu sein. Außerdem gehen wir weiterhin davon aus, dass die Inflation die Zinsen länger als vom Markt erwartet hochhalten wird. Unsere makroökonomischen Aussichten sind nach wie vor unerschütterlich. Inmitten dieser allgemeinen Marktdynamik stechen jedoch zwei Bereiche hervor: Stars der aufstrebenden Schwellenländer und Bitcoin."Hierbei sieht van Eck besonders interessante Anlagemöglichkeiten in Indien, Brasilien und Saudi-Arabien, die in ihren jeweiligen Regionen führend sind und alle von Wirtschaftsreformen und Digitalisierungsinitiativen profitieren.