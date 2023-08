Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck's®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (03.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) unter die Lupe.Der Brauerei-Konzern habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal 2023 präsentiert. ABI habe demnach einen Umsatz von USD 15,1 Mrd. verzeichnet, was einem Anstieg von 7,2% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Die Konsensschätzung von USD 15,4 Mrd. sei damit jedoch nicht erreicht worden. Hinsichtlich des Volumens habe das Unternehmen einen Rückgang von 1,4% hinnehmen müssen, sodass sich dieses auf gut 147,5 Mio. Hektoliter belaufen habe. Starkes Pricing sowie eine gute Performance des Premiumsegments hätten zum Umsatzanstieg beigetragen, welcher jedoch teilweise von den schwachen Absatzzahlen in USA ausgeglichen worden sei.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe im vergangenen Quartal um 5,0% auf USD 4,9 Mrd. zulegen können. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen der Analyst:innen knapp übertroffen.Ausblick: Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 sei bestätigt worden. Dementsprechend werde ein EBITDA-Wachstum in der Bandbreite zwischen 4% und 8% erwartet.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Anheuser-Busch InBev lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.08.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity