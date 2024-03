Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt bei seiner "halten"-Empfehlung für die Anheuser-Busch InBev-Aktie und erhöht das Kursziel minimal auf EUR 59. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2024 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 15.03.2024)



Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) auf EUR 59.AB InBev habe im Gesamtjahr 2023 einen organischen Umsatzanstieg von 7,8% auf USD 59,4 Mrd. ausweisen können, wobei die Analystenerwartungen von im Schnitt USD 60,5 Mrd. jedoch nicht erreicht worden seien. Das bei AB InBev viel beachtete Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich um 7% auf rund USD 20,0 Mrd. verbessern können, damit aber ebenfalls leicht unter den Erwartungen von rund USD 20,2 Mrd. gelegen. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziere der Konzern in seinem Ausblick ein EBITDA-Wachstum in der Bandbreite zwischen 4% und 8%. Der Konsens sei allerdings von einem Wachstum von rund 9% ausgegangen.Der Vorstand von AB InBev schlage für das Gesamtjahr 2023 eine Dividende von EUR 0,82 je Aktie (+9% im Vergleich zum Vorjahr) vor, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung am 24. April 2024. Von dem Ende Oktober 2023 angekündigten Aktienrückkaufprogramm im Rahmen von USD 1,0 Mrd. seien bis 23. Februar 2024 bereits USD 870 Mio. zurückgekauft worden.Die WHO-Daten erscheinen zwar stark zeitverzögert, der langfristige Trend rund um den Globus zeigt aber, dass der Pro-Kopf-Konsum von Bier, vor allem in den USA und Europa, seit gut einem Jahrzehnt stagniert, so die Analysten der RBI. Dass AB InBev dennoch immer wieder robuste Absätze verbuche, liege daran, dass der Konzern u.a. stark in Regionen vertreten sei, welche nicht nur ein höheres Bevölkerungswachstum aufweisen würden (verglichen mit Europa), sondern auch noch von steigendem Alkoholkonsum geprägt seien. Konkret würden rund 39% des normalisierten EBITDA aus Mittelamerika, 19% aus Südamerika und 11% aus Asien stammen. Diese Orientierung hin zu Schwellenländern berge allerdings auch bedeutende Währungsrisiken.Im Hinblick auf das Absatzvolumen sei 2023 ein schwieriges Jahr für AB InBev gewesen: Global habe sich das Volumen um 1,7% reduziert. Die meisten Regionen hätten wenig Bewegung gezeigt. Einzig Asien habe mit einem Wachstum von 4,3% positiv hervorgestochen.Hauptverantwortlich für den globalen Rückgang sei daher Nordamerika gewesen, wo das Volumen um 12,1% zurückgegangen sei. Ausschlaggebend dafür sei eine fehlgeschlagene Werbekampagne von Bud Light mit einer Transgender-Influencerin gewesen. Die Marketingaktion sei bei den konservativen Bud-Light-Konsument:innen auf wenig Zustimmung gestoßen und habe letztendlich zu einem Boykott des kalorienarmen Bieres geführt. Mit einem EBITDA-Rückgang von etwa USD 1,4 Mrd. in Nordamerika werde deutlich, dass der Boykott für das Unternehmen kostspielig gewesen sei. Um Konsument:innen zurückzugewinnen, müsse das Unternehmen für Werbung in den USA nun tiefer in die Taschen greifen als ursprünglich geplant.AB InBevs Fokus liege nach wie vor in der Premiumisierung des Bierportfolios, da die Premiumsparte bei AB InBevs Bieren als größter Hoffnungsträger für nachhaltiges Wachstum gelte. Die höher margigen Biere Stella Artois, Corona, Budweiser und Michelob Ultra hätten außerhalb deren Heimatmärkten umsatzmäßig um 18,2% wachsen können. Bei Preiserhöhungen von im Schnitt 9,5% im Jahr 2023 deute dies darauf hin, dass Konsument:innen bislang noch unelastisch auf Preiserhöhungen reagieren würden. Um den Absatz der Premiumbiere weiter zu steigern, seien allerdings auch hier Werbeaufwendungen nötig. Die Analysten der RBI würden für 2024 mit einem sinkenden Inflationsdruck rechnen, wodurch die Herstellungskosten des Unternehmens weiter sinken sollten. Dies sollte sich in der Folge positiv auf die Marge auswirken.Bei dem hohen Schuldenberg, auf dem AB InBev sitze, sei eine starke Marge auch notwendig, da das Unternehmen auf eine Nettoschulden-EBITDA-Quote von 2,0x abziele. Derzeit liege die Quote allerdings noch bei 3,38x was immerhin eine Verbesserung zum Vorjahr (3,51x) widerspiegele. Der Brauereikonzern habe den Nettoschuldenstand im Jahr 2023 um USD 2,1 Mrd. auf immer noch beträchtliche USD 67,6 Mrd. reduzieren können. Laut Konsensschätzungen sollte sich dieser Wert bis Ende 2024 weiter auf USD 61,0 Mrd. senken. Immerhin sei der Schuldenabbau von S&P mit einer Bonitätsaufwertung von BBB+ auf A- honoriert worden, welche ABI etwas mehr Flexibilität in ihrer Kapitalallokation gewähren sollte.Der US-Tabakkonzern Altria, der einen 10%igen Anteil an AB InBev halte, habe am Mittwoch bekannt gegeben, jenen Anteil zu reduzieren und rund 35 Mio. Anteilscheine zu verkaufen. Das Unternehmen dürfte die Aktien in einer Spanne von USD 60,75 bis USD 62,75 zum Verkauf anbieten. Umgerechnet wäre das eine Spanne von EUR 55,52 bis EUR 57,35 und damit im Bereich des aktuellen Aktienkurses. AB InBev habe sich außerdem bereits zum Rückkauf von Aktien im Wert von USD 200 Mio. bereit erklärt.Die nach hinten losgegangene Marketingaktion von Bud Light habe nach wie vor noch Auswirkungen auf den Brauereikonzern. Der darauf folgende Boykott des kalorienarmen Bieres habe zu einem deutlichen Volumenrückgang und einem Verlust von Marktanteilen im hart umkämpften US-Biermarkt geführt. Um dort die Verkäufe wieder anzukurbeln, seien Investitionen in Werbung nötig, welche dadurch im Wachstumsmarkt der Premiumbiere fehlen könnten. Gleichzeitig müsse AB InBev die Marge hochhalten, um den beträchtlichen Schuldenberg, auf dem das Unternehmen sitze, im Laufe der kommenden Jahre weiter abzutragen. Es werde sich zeigen, ob man diesen Spagat zwischen einer Rückgewinnung von Marktanteilen und einer trotzdem starken Marge meistern werde. Die Analysten der RBI würden auf die kurze Frist mit Einbußen in der Profitabilität rechnen. Langfristig sähen die Analysten der RBI AB InBev als weltweit größten Bierkonzern durch die Auslegung hin zu Wachstumsmärkten nach wie vor gut positioniert.