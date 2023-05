Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

54,64 EUR +0,40% (23.05.2023, 13:01)



Euronext Brüssel-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

54,73 EUR +0,42% (23.05.2023, 13:35)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck's®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (23.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF).Anheuser-Busch Inbev zeige sich für rund ein Drittel der Absätze am Biermarkt verantwortlich und sei damit mehr als doppelt so groß wie sein niederländischer Hauptkonkurrent. Dass die Marktkapitalisierung nicht eine ähnliche Proportion aufweise, liege daran, dass die Belgier nicht nur deutlich höher verschuldet seien, sondern deren lange Historie an Akquisitionen zu einer komplexeren und ineffizienteren Unternehmensstruktur geführt hätten. Für das Unternehmen spreche die Bewertung, wobei ein gewisser Discount für das Konglomerat und dessen lange Historie an Zukäufen - und damit einhergehend auch der hohen Verschuldung - durchaus angemessen sei.Die Aktie habe einen starken Jahresauftakt hingelegt, was für den Analysten ein Grund gewesen sei, die Empfehlung auf "halten" zurückzustufen. Der Zeitpunkt sei offensichtlich goldrichtig gewesen, schließlich sei durch den Marketingflopp nicht nur der Bierabsatz, sondern auch der Aktienkurs eingebrochen. Im Hinblick auf die Unternehmenskommunikation bleibe ein schaler Beigeschmack, welcher das mittelfristige Bild für den Analysten jedoch nicht ändere - im Gegenteil. Die Aktie sei nach dem Jahreshoch nun wieder mehr als 10% günstiger zu haben und damit auf Niveaus gerutscht, die der Analyst wieder als attraktiv erachte.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Aktie daher wieder auf "Kauf" und passt das Kursziel auf 60,00 Euro moderat an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGVs nicht nur die eigene Historie, sondern auch die gerechtfertigte Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity