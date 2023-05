Euronext Brüssel-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

49,53 EUR -3,41% (31.05.2023, 15:11)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck's®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (31.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse der Citigroup:Simon Hales, Analyst der Citigroup, rät weiterhin zum Kauf der Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF).Nach den neuesten wöchentlichen US-Nielsen-Daten bis zum 20. Mai habe sich der Absatzrückgang von Bud Light in der letzten Woche auf 27,2% gegenüber einem Rückgang von 25,0% in der Woche bis zum 13. Mai beschleunigt, und der Umsatz habe sich auf 24,3% gegenüber einem Rückgang von 21,6% verschlechtert. Gemessen an den relativen Marktanteilen würden die Rückgänge bei Bud Light jedoch eine leichte Stabilisierung der Aktienverluste im Vergleich zu den letzten Wochen bedeuten. Darüber hinaus gebe es weiterhin Ansteckungseffekte auf das breitere AB InBev-Markenportfolio, wobei Budweiser, Busch und Michelob erneut schwach seien. Hales sei der Ansicht, dass die jüngsten Daten zwar wenig Anzeichen dafür liefern würden, dass die Verbraucher die Kontroverse um Bud Light hinter sich lassen würden, dass aber der Rückschlag bei den AB InBev-Aktien "einen interessanten Einstiegspunkt für längerfristige Investoren schaffe".Simon Hales, Analyst der Citigroup, stuft die Anheuser-Busch InBe-Aktie weiterhin mit "buy" ein und sieht ein Kursziel von 68 EUR vor. (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:49,67 EUR -2,51% (31.05.2023, 15:24)