Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

58,24 EUR +0,85% (13.04.2023, 19:41)



Euronext Brüssel-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

58,14 EUR -0,85% (13.04.2023, 17:35)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext Brüssel-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



NASDAQ OTC-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev SA/NV:



Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) ist eine der größten Brauereien weltweit. Das Produktportfolio des Konzerns beinhaltet über 500 Marken wie beispielsweise Budweiser®, Corona®, Stella Artois®, Beck's®, Leffe®, Pilsner Urquell, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® und Jupiler®. Mit Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik, Mexiko, Nordamerika und Lateinamerika ist der Konzern international aktiv. (13.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Werbekampagne der Biermarke "Bud Light" erhitze derzeit die Gemüter in den USA. Wegen einer Kooperation mit einer Transgender-Influencerin sei die Marke des Anheuser-Busch-Konzerns in den Kulturkampf zwischen Anhängern liberaler und konservativer Parteien geraten. Aus charttechnischer Sicht bestehe jedoch kein Grund zur Sorge.Konkret habe die Influencerin Dylan Mulvaney Anfang April auf ihrem Instagram-Account eine Kooperation mit der Biermarke "Bud Light" publik gemacht. Dies habe laut Medienberichten eine Welle der Empörung unter den Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump ausgelöst. Unter anderem habe der Musiker Kid Rock auf Twitter einen Videoclip geteilt, in dem er mit einem Gewehr mehrere Kisten Bud-Light-Dosenbier zerschieße und anschließend über den Konzern fluche.Die Auswirkungen auf die Aktie hätten sich jedoch in Grenzen gehalten. Zwar habe der Kurs in den vergangenen Handelstagen leicht nachgegeben, doch die Citi halte den Rückgang für "übertrieben". Der Rückgang im Lichte der "Kontroverse" sei sogar eine Kaufgelegenheit, hätten die Analysten um Simon Hales geschrieben. Nachdem die Aktie kurz vor dem Shitstorm ein neues Jahreshoch markiert und damit ein Kaufsignal geliefert habe, dürfte der Kurs mittelfristig seine Erholung fortsetzen. Nach unten würden derweil der GD50 bei 57,09 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei 53,66 Euro absichern.Die Aktie ist ein Basisinvestment im Bereich der Genussmittel für langfristig orientierte Anleger, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zu Anheuser-Busch InBev SA/NV in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie: