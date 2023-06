Am US-Arbeitsmarkt habe sich die Situation zuletzt wenig verändert. Das US-Arbeitsministerium habe gestern verkündet, dass die Zahl der Erstanträge für Arbeitslosenhilfe wie in der Woche zuvor bei 264.000 verblieben sei. Analystenschätzungen hätten im Schnitt rund 254.000 Anträge erwartet.



Weitere Impulse habe die Europäische Kommission gebracht, die gestern vorläufige Daten zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht habe. Demnach würden Konsumenten etwas optimistischer in die Zukunft blicken: Der Index habe sich von zuvor -17,4 auf -16,1 erhöht. Konsensusschätzungen von im Schnitt -17,0 seien somit übertroffen worden. An Europas Börsen hätten gestern allerdings die Sorgen um weitere Zinserhöhungen überwogen: Die europäischen Aktienindices hätten den gestrigen Handelstag einheitlich im negativen Bereich beendet. Mit einem Minus von 1,23% habe es dabei den ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) besonders stark erwischt. Auch an den US-Börsen habe man sich gestern zurückhaltend gezeigt. Einzig der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit einem Plus von 1,18% deutliche Zugewinne verbuchen können.



Obwohl in den USA die Rohöllagerbestände überraschend zurückgegangen seien, sei der Ölpreis gestern unter Abgabedruck gekommen. Die Zinserhöhungen hätten die Konjunktur- und Nachfragesorgen vermehrt. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 73. Auch Gold habe gestern leicht an Wert verloren: Eine Feinunze werde derzeit um weniger als USD 1.920 gehandelt. Der Bitcoin sei gestern auf der Stelle getreten und handele aktuell bei rund USD 30.000.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich im negativen Bereich präsentieren. Im Datenkalender stünden für heute die Juni-PMIs (= Einkaufsmanagerindices) für Deutschland, die Eurozone und die USA an. (23.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Anhaltende Zinssorgen trübten auch gestern die Stimmung an den meisten Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.FED-Chef Jerome Powell habe am Mittwoch weitere Zinserhöhungen signalisiert. Am Donnerstag habe er erneut bei einer Anhörung vor dem Kongress gesprochen und erklärt, dass Zinserhöhungen von nun an in einem "vorsichtigen Tempo" erfolgen würden, da man sich kurz vor dem Ziel der geldpolitischen Straffungsphase befinde. Er habe dabei allerdings betont, dass die überwältigende Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses von weiteren Erhöhungen ausgehe. Realistisch sei aus dieser Sicht eine Zinserhöhung bei jeder zweiten FED-Sitzung. Auch seitens europäischer Zentralbanken seien "hawkische" Signale gekommen: Die Schweizerische Nationalbank sehe die Inflationsrate mit derzeit 2,2% immer noch zu weit oben und habe gestern den Leitzins um 25 BP auf 1,75% erhöht. Für SNB-Präsident Thomas Jordan sei eine Pause im Zinserhöhungszyklus noch zu früh. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Inflation über 2% verfestige. Weitere Zinserhöhungen könnten daher auch nicht ausgeschlossen werden. Auch in Großbritannien und Norwegen sei man bei einer strafferen Geldpolitik verblieben und habe den Leitzins jeweils um 50 BP erhöht. Schlagzeilen habe die Türkei gemacht, wo der Leitzins gar von 8,5% auf 15% angehoben worden sei.