"Die Angst davor, das next big Thing oder den optimalen Einstiegspunkt zu verpassen, kennt vermutlich jeder Investor. Statistisch betrachtet ist es aber wesentlich sinnvoller ein wenig zu spät, als deutlich zu früh zu investieren. Die Gefahr, dass es nach dem Einstieg weiter bergab geht, ist einfach zu groß. Nur sehr selten lohnt es sich langfristig, das Risiko einzugehen", erkläre der Experte. "Leider liegt FOMO in der menschlichen Natur und auch jetzt werden wieder viele Marktteilnehmer dem Drang nachgeben und die aktuell wieder leicht steigenden US-Börsenkurse zum Anlass nehmen, Aktien zu kaufen, um nur ja rechtzeitig zurück an der Börse zu sein, bevor die Bullen wieder das Ruder übernehmen."



Tatsächlich befinde sich der S&P 500 noch immer mitten in einem Bärenmarkt. Zwar habe sich der Index seit seinem Tiefststand am 16. Juni wieder etwas erholen können, doch von seinem Hoch Anfang des Jahres sei er noch Meilen entfernt. "Etwas besser sieht es bei den beiden anderen US-Indices aus. Der Nasdaq Composite profitierte von den aktuell steigenden Kursen und konnte sich aus dem Griff der Bären befreien. Der Dow Jones hat seinen Jahresverlust auf weniger als sieben Prozent reduziert. Das scheinen einigen Investoren bereits als Zeichen zu deuten, dass es jetzt insgesamt wieder bergauf geht", so Sadowski.



Gleichzeitig warne er jedoch davor, sich zu sehr der Euphorie steigender Kurse hinzugeben. "Aktuell ist die Stimmung an den Börsen im Vergleich zu Juni und Juli wieder deutlich besser geworden. Das könnte den Kursen Aufwind verleihen und es könnte zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen: Weil die Stimmung gut ist, werden wieder vermehrt Aktien gekauft, auch weil niemand den richtigen Zeitpunkt verpassen will. Dadurch steigen die Kurse und die Stimmung wird noch besser, was wiederum mehr Anleger anzieht", führe Sadowski aus.



Gleichzeitig warne er aber: "Wir befinden uns immer noch in einer sehr unsicheren Zeit. Es herrscht Krieg in Europa, die Pandemie istauch noch nicht vollständig ausgestanden und die Wirtschaft leidet weiter unter den gestörten Lieferketten. Hinzu kommt die Inflation. All das sollte eigentlich Grund genug sein, um Vorsicht walten zu lassen und nicht der FOMO nachzugeben. Besser wäre es, sich etwas mehr Zeit für die Investmententscheidung zu nehmen und die Fundamentaldaten abzuwarten. So lässt sich auch eine fundierte Entscheidung treffen." (19.08.2022/ac/a/m)







