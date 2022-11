Bleibe die Ansteckungsgefahr bestehen?





- Nach den für die Branche dramatischen Ereignissen im Mai und Juni dieses Jahres (Luna/Terra, Celsius Network, Three Arrows Capital, Voyager usw.) reagiere der Markt nach wie vor äußerst sensibel auf Nachrichten über einen möglichen Konkurs oder mögliche Liquiditätsprobleme der größten Kryptowährungsakteure. Investoren, die aus der Geschichte gelernt hätten, hätten erkannt, dass der Zusammenbruch großer Unternehmen trotz positiver Presse oder Popularität möglich sei.



- Der Leiter der Binance-Börse, Changpeng Zhao (als CZ identifiziert), habe ein Angebot von Caroline Alisson, CEO von Alameda Research, abgelehnt, die vorgeschlagen habe, dass der Fonds alle Token im Wert von fast 2,1 Milliarden Dollar von Binance zu einem Preis von 22 Dollar zurückkaufen würde. Binance beabsichtige jedoch, sie auf dem "offenen Markt" zu liquidieren. Auf diese Weise halte die Börse "Alameda" davon ab, möglicherweise "sein Image zu verbessern", aber die genauen Gründe für die Ablehnung seien nicht bekannt.



- Laut CZ solle die FTX-Börse mit Binance daran beteiligt sein, die ungünstigen Gespräche der Branche mit Außenstehenden vor den Konkurrenten geheim zu halten. Bankman-Fried selbst habe schnell auf die Kommentare von Binance reagiert und die Beiträge von CZ als falsche Gerüchte bezeichnet und angegeben, dass FTX weiterhin Abhebungen verarbeiten werde und über ausreichende Mittel verfüge, um alle Kundenressourcen der Börse abzudecken.



- FTX sei eine der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsbörsen und die zweitgrößte Kryptowährungseinheit der Welt, gemessen am täglichen Handelsvolumen der Nutzer. Die Spekulationen in der Branche über einen möglichen geplanten Image-Schlag von Binance, der darauf abziele, die Konkurrenz zu bremsen, würden unvermindert anhalten.



Wenn die Panik um FTX anhalte, könnte dies zu steigenden Abhebungen von den Nutzern der Börse und einem daraus folgenden weiteren Ausverkauf des FTX-Tokens führen. Zum Vergleich: Als das US-Finanzsystem während der Krise in den 1920er Jahren zusammengebrochen sei, hätten die Banken, die mehr als einmal in Konkurs gegangen seien, über angemessene Sicherheitsvorkehrungen und kontrollierte Risiken verfügt. Trotzdem seien sie nicht in der Lage gewesen, eine Panik unter den Kunden zu verhindern, die massenhaft Geld abgehoben hätten, und seien daraufhin zusammengebrochen. Andere, oft weniger sichere Institute hätten oft länger floriert. Dies zeige, dass die Masse in Zeiten der Panik dazu neige, rationales Verhalten und Entscheidungen aufzugeben. Dies scheine derzeit die größte Bedrohung für FTX zu sein und habe das Potenzial, systemische Risiken hervorzurufen. (08.11.2022/ac/a/m)

