Das Problem, das dahinter stehe: Kleine und mittelgroßen Banken wie SVB Financial hätten in ihre Bilanzen eine Vielzahl an niedrig verzinsten Anleihen stehen, die nun aber aufgrund der restriktiven Zinspolitik der FED buchtechnisch ins Minus rauschen. Und im Notfall könnten sie dann nur mit erheblichen Verlusten verkauft werden. Und wenn dann noch Kunden mit ihre abziehen würden, werde es richtig bitter. Genau das sei bei der SVB Financial passiert: Die US-Bank habe nämlich in den vergangenen Tagen Wertpapiere i.H.v. rund 20 Mrd. USD mit erheblichem Minus veräußern müssen, weil Kunden Gelder (Einlagen) abzogen hätten.

Die Angst vor einem Flächenbrand im Bankensektor nehme zu. Wie groß die Ansteckungsgefahren unter Banken seien, hätten frühere Krisen eindrucksvoll gezeigt. Die Flucht aus den US-Finanztiteln setze sich heute auch in Europa fort. Aber: Große Institute wie die US-Banken JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Co oder auch die deutschen Großbanken, Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF), seien viel breiter aufgestellt und könnten mit ihren jeweils großen Kreditbüchern tendenziell von steigenden Zinsen profitieren - sofern es nicht zu einer schweren Rezession komme. Anleger sollten daher vorerst Ruhe bewahren.



Hinweis:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. (10.03.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit der US-Notenbankchef Jerome Powell Mitte der Woche wieder ein anziehendes Zinserhöhungstempo in Aussicht gestellt habe, habe die Zinsangst wieder spürbar zugenommen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch damit nicht genug: Der gestrige Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) führe den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen könnten. Folge: Bankaktien würden auf breiter Front verlieren.Hintergrund: Die Aktien des auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierten Finanzierers SVB Financial hätten gestern 60% an Wert verloren, nachbörslich stehe ein Minus von weiteren rund 22% zu Buche. Grund dafür seien gleich zwei negative Nachrichten, die Anleger zum Ausstieg veranlasst hätten: Zum einen habe das US-Unternehmen einen Milliardenverlust für das erste Qurtal 2023 avisiert, zum anderen wolle man das Kapital um mindestens 2 Mrd. USD erhöhen.