Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

13,10 EUR -0,38% (29.09.2022, 15:29)



ISIN AngloGold Ashanti-Aktie:

ZAE000043485



WKN AngloGold Ashanti-Aktie:

164180



Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie Deutschland:

AOD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie:

AULGF



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert. (22.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) unter die Lupe.Die meisten Goldproduzenten wollten die derzeit sehr günstigen Bewertungen von Juniorunternehmen einfach nicht nutzen, um in die Zukunft zu investieren und ihre Projektpipelines durch Zukäufe zu stärken. Ein Konzern, der es aktuell aber tue, sei AngloGold Ashanti. Durch den Kauf von Projekten von Coeur Mining sichere sich das südafrikanische Unternehmen ein Standbein im US-Bundesstaat Nevada, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2022)