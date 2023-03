AngloGold bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michael Diertl. (Analyse vom 17.03.2023)



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert. (17.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, Nasdaq OTC-Symbol: AULGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gold Fields und AngloGold Ashanti hätten sich auf die wesentlichen Bedingungen für ein vorgeschlagenes Joint Venture in Ghana zwischen Gold Fields' Tarkwa und AngloGold Ashantis benachbarten Iduapriem-Minen geeinigt. Die Unternehmen würden planen, die größte Goldmine Afrikas zu erschaffen. Das seien die Details.Die Tarkwa-Mine werde von Gold Fields Ghana gehalten, an der Gold Fields derzeit einen 90-prozentigen Anteil und die Regierung von Ghana (GoG) einen 10-prozentigen Anteil halte. Die Iduapriem-Mine gehöre derzeit zu 100 Prozent AngloGold Ashanti. Beide Minen würden sich in der Nähe der Stadt Tarkwa in der Western Region des Landes befinden.Die Unternehmen hätten sich im Grundsatz auf die wesentlichen Bedingungen des vorgeschlagenen Joint Ventures geeinigt. Es habe bereits konstruktive Gespräche mit hochrangigen Regierungsbeamten in Ghana gegeben. Zudem werde man mit der GoG, relevanten Regulierungsbehörden und anderen wichtigen Interessengruppen in Kontakt treten, um das vorgeschlagene Joint Venture so schnell wie möglich umzusetzen. Die Parteien hätten während dieser Gespräche eine gegenseitige Exklusivität vereinbart.Es sei beabsichtigt, dass das vorgeschlagene Joint Venture innerhalb von Gold Fields Ghana konstituiere und von Gold Fields betrieben werde. AngloGold Ashanti werde seine 100-prozentige Beteiligung an Iduapriem an Gold Fields Ghana abtreten und im Gegenzug eine Beteiligung am neu entstandenen Unternehmen erhalten.Abzüglich des Anteils der GoG solle Gold Fields eine Beteiligung von zwei Dritteln und AngloGold Ashanti das übrige Drittel erhalten.Das vorgeschlagene Joint Venture würde die größte Goldmine in Afrika und eine der größten der Welt schaffen. Das vorgeschlagene Joint Venture solle eine qualitativ hochwertige Operation werden, die von einem bedeutenden mineralischen Vorkommen und einer anfänglichen Lebensdauer von fast zwei Jahrzehnten gestützt werde.Beide Unternehmen dürften vom Joint Venture profitieren, insbesondere da kaum zusätzliche Kosten zu erwarten seien.