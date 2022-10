Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die aktuell deutlichen Kursgewinne an den internationalen Aktienbörsen zeigen, wie konstruktiv Anleger versuchen, die künftigen Perspektiven der Unternehmen auszuloten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Trotz der absehbaren konjunkturellen Abschwächung im kommenden Winterhalbjahr und den geopolitischen Unsicherheitsfaktoren heiße das Motto durch die Krise hindurchschauen, statt sich weiter aus dem Markt zurückziehen. Dabei gebe es neben Risikofaktoren vor allem auch Chancen. Eine entscheidende Rolle spiele die weitere geldpolitische Ausrichtung in den USA, nicht nur für die wirtschaftlichen Aussichten der US-Volkswirtschaft, sondern vor allem auch für den Dollar, der nach einer fulminanten Aufwertung in den letzten Wochen zu einem Problem für die Weltwirtschaft zu werden drohe. Damit würden in dieser Woche die Veröffentlichungen zum US-Arbeitsmarkt in den Fokus rücken. Zeige dieser eine beginnenden Abkühlung der seit Monaten bestehenden Quasi-Vollbeschäftigung mit der Folge einer intakten Lohn-Preisspirale, bestünde die Hoffnung auf einen stärker nachlassenden Inflationsdruck in den USA und damit die Möglichkeit, dass die FED in den kommenden Monaten doch etwas weniger restriktiv agieren werde als gedacht. Dieser Zusammenhang sei die Hauptursache für die jüngst deutlich steigenden Kurse gewesen, denn sowohl die überraschend schwach ausgefallene Beschäftigungskomponente des ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe am Montag als auch die mit nur noch gut 10 Millionen deutlich unter dem Vormonatswert liegenden freien Stellen (JOLTs Stellenangebote) würden verdeutlichen, dass die bereits stark gestiegenen Zinsen die von der FED gewünschte wirtschaftliche Abkühlung erzeugen würden. Ein stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA dürfte somit die im Vergleich zum bisherigen Jahresverlauf erst zaghaften Stabilisierungsversuche vieler Aktienindices weiter untermauern. (05.10.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.