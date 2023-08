Kein Wunder, schließlich habe sich die Kombination aus an Dynamik verlierender Inflation und einer robuster als erwartet laufenden US-Konjunktur als guter Nährboden erwiesen. Aber auch aus Bottom-up-Sicht erschienen die Kursanstiege gerechtfertigt. Schließlich laufe die Berichtssaison ebenfalls solide. So hätten beispielsweise von jenen S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen, welche ihr Zahlenwerk bereits vorgelegt hätten, mehr als 80% die in sie gestellten Gewinnerwartungen übertroffen. Im Aggregat ergebe dies auf Indexebene einen Gewinnrückgang in der Höhe von 5,6% in Q2. Das klinge nicht berauschend, sei aber wesentlich besser als die ursprünglich prognostizierten -10%. Alles in allem seien die Kursanstiege also in weiten Teilen sicherlich fundamental begründet. Aus Kontraindikatorensicht sei es für die Analysten der Raiffeisen Bank International AG jedoch naheliegend gewesen, langsam aber sicher vorsichtiger zu werden.



Die Senkung der Kreditwürdigkeit der USA sei nun schlicht der Auslöser für etwas, das nach der starken Rally der letzten Wochen beinahe schon überfällig gewesen sei. Vor allem auch deshalb, da wir uns mit August aufgrund der Saisonalität ohnehin in einer der historisch schlechtesten Börsenphasen des Jahres befinden würden. Gewinnmitnahmen auf den derzeitigen Niveaus seien daher absolut nichts Ungewöhnliches. In Asien herrschr dementsprechend heute Morgen ein gemischtes Bild.



Die bereits angesprochene US-Berichtssaison verliere nun an Schwung, sodass sich der Zahlenregen in dieser Woche vor allem auf Europa fokussiere. Makroseitig erscheine heute mit dem Eurozonen-Sentix der erste Stimmungsindikator für den Monat August. Die Prognosen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden auf eine weitere Eintrübung des Stimmungsbildes hindeuten, sie würden eine Abnahme auf -24 Punkte (Juli: -22,5 Punkte) erwarten.



Am Rohstoffmarkt seien kaum signifikante Bewegungen zu beobachten gewesen. Der Ölpreis sei weiter geklettert, sodass sich der Preis pro Barrel der Nordseesorte Brent über der Marke von USD 85 festgesetzt habe. Die Preise für europäisches Gas hingegen seien wieder moderat zurückgegangen. Der Goldpreis bewege sich weiterhin unterhalb von USD 1.950. Auch das vermeintliche digitale Gold (Bitcoin) hänge derzeit fest und schafft den Sprung über die USD 30.000 nicht. (07.08.2023/ac/a/m)





Sie würden die Qualität der US-Staatsschulden und den Status des US-Dollars als globale Reservewährung durch die Entscheidung von Fitch jedoch nicht gefährdet sehen. Sie würden deshalb nochmal betonen, dass das fundamentale Big Picture intakt bleibe und sich die Finanzmarktimplikationen dadurch in Grenzen halten sollten. Dies ändere aber nichts daran, dass das Sentiment an den Börsen jüngst schon wieder ziemlich optimistisch gewesen sei.