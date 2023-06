Paris (www.aktiencheck.de) - Mit rund 1.300 Dollar war eine Feinunze Palladium am vergangenen Wochenende so günstig wie seit knapp vier Jahren nicht mehr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Platin in der besseren AusgangspositionAuch der weltweite Platinmarkt dürfte in diesem Jahr ein Angebotsdefizit aufweisen. Der World Platinum Investment Council etwa prognostiziere ein Minus von 983.000 Unzen und damit so viel wie seit Beginn der Datenreihe vor zehn Jahren nicht mehr. Vor zwei Monaten habe die Behörde noch mit einem um 430.000 Feinunzen geringeren Defizit gerechnet. Kurzum: Gut möglich, dass sich Platin und Palladium künftig noch weiter annähern würden. (19.06.2023/ac/a/m)