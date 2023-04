Konkret notiere der Sell-Side-Indikator der Bank of America mit aktuell 52,7 Prozent nicht nur dem 15-Jahres-Durchschnitt von 54,9 Prozent, sondern auch nahe dem Schwellenwert, ab dem Anleger wieder zugreifen sollten. Der Index bilde dabei die Anlageempfehlungen der Strategen verschiedener Banken ab und sei laut BofA-Strategen ein "zuverlässiger Kontraindikator". Im Klartext heiße das: "Wenn die Wall-Street-Strategen extrem pessimistisch sind, ist dies ein Bullen-Signal und umgekehrt."



Auf dem aktuellen Niveau notiere der Sell-Side-Index zwar noch im "neutralen" Bereich, jedoch würde ein weiterer Rückgang um 1,3 Prozentpunkte laut den BofA-Strategen bereits ein Kaufsignal auslösen. Mit Käufen auf dem aktuellen Niveau oder darunter seien beim S&P 500 auf 12-Monats-Sicht in 94 Prozent der Fälle eine positive Rendite erzielt worden. Im Mittel habe der Gewinn dabei 22 Prozent betragen, so die Bank of America.



Der Dow Jones notiere am Dienstag im frühen US-Handel zwar leicht im Minus. Nachdem der US-Leitindex aber jüngst die 50-Tage-Linie zurückerobert habe und die Ölpreise weiter anziehen würden, dürfte es jedoch zumindest kurzfristig weiter aufwärts gehen. (04.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Durch das jüngste Bankenbeben hat die Angst vor einem Konjunkturabschwung in den USA schlagartig zugenommen, so Jan Paul Fóri vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Inzwischen seien die Anleger und Analysten laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg so pessimistisch gestimmt wie seit Jahren nicht mehr. Die Bank of America werte dies jedoch als positives Zeichen für die Bullen.