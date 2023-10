Kolanovic habe gesagt, er glaube, dass die meisten negativen Auswirkungen der hohen Zinssätze noch auf sich warten lassen würden. "Die Zahlungsausfälle bei Verbraucherkrediten und Unternehmensinsolvenzen beginnen zu steigen, und dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wenn die Zinsen nicht gesenkt werden", habe er geschrieben. "Das Aufflammen der geopolitischen Risiken ist ein weiterer Gegenwind und erhöht die Risiken für die Märkte und die Wirtschaftstätigkeit. Solange die Zinssätze sehr restriktiv und die Bewertungen teuer sind und der Überhang an geopolitischen Risiken anhält, wird unser Ausblick wahrscheinlich vorsichtig bleiben."



In Anbetracht der Litanei von Gegenwind und Risiken, habe Kolanovic gesagt, dass JPMorgan "eine defensive Allokation in unserem Modellportfolio beibehält". Die Bank investiere nun mehr in Anleihen und Rohstoffe, insbesondere Gold. "Während es ungewiss bleibt, ob Anleihen die Talsohle erreicht haben, stocken wir unsere Allokation in Staatsanleihen angesichts des geopolitischen Risikos, der günstigen Bewertungen und der weniger ausgeprägten Positionierung um ein Prozent auf", habe er gesagt. "Darüber hinaus erhöhen wir unsere Allokation bei den Rohstoffen auf Gold, sowohl als geopolitische Absicherung als auch angesichts eines erwarteten Rückgangs der realen Anleiherenditen."



JPMorgan schreibe in dem Bericht, dass sie davon ausgehen würden, dass die Spot-Goldpreise im vierten Quartal 2023 bei durchschnittlich 1.920 Dollar pro Unze liegen würden. Die vierteljährlichen Prognosen für 2024 würden lauten: 1.950 Dollar im ersten Quartal, 2.030 Dollar im zweiten Quartal, 2.100 Dollar im dritten Quartal und 2.175 Dollar im vierten Quartal.



"Der Aktionär" sehe ebenfalls mittelfristig steigende Kurse bei Gold. Kurzfristig gehe es aber zunächst darum, den Widerstandsbereich bei 1.960 bis 1.980 Dollar aus dem Markt zu nehmen. (19.10.2023/ac/a/m)





