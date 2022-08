Nasdaq-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

171,96 USD +1,35% (29.07.2022, 22:00)



ISIN Analog Devices-Aktie: US0326541051

US0326541051



WKN Analog Devices-Aktie: 862485

862485



Ticker-Symbol Analog Devices-Aktie: ANL

ANL



Nasdaq-Symbol Analog Devices-Aktie: ADI

ADI



Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungs-Analogtechnologie, das sich der Lösung anspruchsvollster technischer Herausforderungen verschrieben hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Welt um uns herum zu interpretieren, indem wir die physische und die digitale Welt mit unübertroffenen Technologien zum Erfassen, Messen, Versorgen, Verbinden und Interpretieren intelligent miteinander verknüpfen. Besuchen Sie uns auf http://www.analog.com. (01.08.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Analog Devices: Steile Rally - ChartanalyseDie Aktie von Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) markierte am 22. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 191,95 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie deutlich zurückgesetzt. Dabei habe lange die Vollendung einer großen Topformation in Form einer SKS gedroht. Mitte Juni und Anfang Juli habe es sogar zwei kurze Rückfälle unter die Nackenlinie gegeben. Diese sei aber schnell gekauft worden. Seit Anfang Juli befinde sich der Wert in einer steilen Rally. Dabei sei die Aktie am Freitag minimal über den Widerstand bei 171,50 USD geklettert.Bestätige sich der Ausbruch über 171,50 USD, dann könnte die Rally in der Aktie des amerikanischen Chipwertes Analog Devices direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg an das Allzeithoch wäre in den nächsten Wochen möglich. Sollte die Aktie aber unter die Unterstützung bei 165,66 USD abfallen, dann käme es zu einem Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf einen erneuten Rückfall in Richtung 145 USD und damit an die Nackenlinie der SKS hindeuten. (Analyse vom 01.08.2022)Börsenplätze Analog Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:167,96 EUR -0,19% (01.08.2022, 08:00)