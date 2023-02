Nasdaq-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungs-Analogtechnologie, das sich der Lösung anspruchsvollster technischer Herausforderungen verschrieben hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Welt um uns herum zu interpretieren, indem wir die physische und die digitale Welt mit unübertroffenen Technologien zum Erfassen, Messen, Versorgen, Verbinden und Interpretieren intelligent miteinander verknüpfen.



Paris (www.aktiencheck.de) - Analog Devices: Neues Allzeithoch - Chartanalyse

Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Der Konzern habe sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen. Mehrere Banken würden heute mit Hochstufungen auf diese Zahlen reagieren. Die Aktie habe gestern mit einem Plus von 7,47% reagiert. Mit diesem Anstieg sei der Wert über sein Allzeithoch bei 191,95 USD aus dem November 2021 nach oben ausgebrochen. Sie habe dabei ein Aufwärtsgap zwischen 183,13 USD und 191,10 USD gerissen.

Der Ausbruch auf das neue Allzeithoch sollte der Aktie von Analog Devices weiteren Auftrieb verleihen. Sie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 215,66 USD ansteigen. Später wären sogar Gewinne in Richtung 276,03 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das gestrige Aufwärtsgap abfallen, wäre der Ausbruch ein Fehlausbruch. In diesem Fall könnte es zu einem Rücksetzer in Richtung des EMA 200 bei aktuell 162,37 USD kommen. (Analyse vom 16.02.2023)