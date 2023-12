NASDAQ-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

197,40 USD +0,41% (19.12.2023, 16:01)



ISIN Analog Devices-Aktie:

US0326541051



WKN Analog Devices-Aktie:

862485



Ticker-Symbol Analog Devices-Aktie:

ANL



NASDAQ-Symbol Analog Devices-Aktie:

ADI



Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, NASDAQ-Symbol: ADI) ist ein US-Halbleiterhersteller und führend in der Herstellung von Datenwandler- und Signalaufbereitungs-Technologien. Zu den Produkten gehören analoge Schaltungen und digitale Prozessoren. Mit ihren Analog-zu-Digital-Umsetzern (ADC) hat sich die Firma einen festen Platz in der Industrie gesichert. Die Produkte des Unternehmens werden in dem gesamten Spektrum der Signalübertragung für Audio-, Daten-, Bild- und Videokommunikation in Modems, Mobiltelefonen und PCs verwendet. (19.12.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Analog Devices-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Aktie von Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, NASDAQ-Symbol: ADI) von 190 auf 200 USD.Die Analysten der Deutschen Bank seien zwar zuversichtlich, dass sich das fundamentale Wachstum der Semis-Gruppe im Jahr 2024 verbessern werde, doch der rasante Anstieg des SOX in den letzten anderthalb Monaten habe zu einem schwierigeren Aktien-Setup auf dem Weg ins Jahr 2024 geführt, so die Bank. In Anbetracht des freundlicheren Zinsumfelds halte es das Unternehmen für "umsichtig", die Kursziele in der Semis-Gruppe bei ausgewählten Titeln leicht nach oben zu korrigieren, um die etwas höheren Bewertungen widerzuspiegeln, die derzeit eingepreist seien, so die Analysten weiter.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktie von Analog Devices unverändert mit "hold". (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze Analog Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:180,40 EUR +0,19% (19.12.2023, 12:39)