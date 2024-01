Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

168,65 EUR -2,35% (17.01.2024)



NASDAQ-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

185,43 USD -1,26% (17.01.2024)



ISIN Analog Devices-Aktie:

US0326541051



WKN Analog Devices-Aktie:

862485



Ticker-Symbol Analog Devices-Aktie:

ANL



NASDAQ-Symbol Analog Devices-Aktie:

ADI



Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, NASDAQ-Symbol: ADI) ist ein US-Halbleiterhersteller und führend in der Herstellung von Datenwandler- und Signalaufbereitungs-Technologien. Zu den Produkten gehören analoge Schaltungen und digitale Prozessoren. Mit ihren Analog-zu-Digital-Umsetzern (ADC) hat sich die Firma einen festen Platz in der Industrie gesichert. Die Produkte des Unternehmens werden in dem gesamten Spektrum der Signalübertragung für Audio-, Daten-, Bild- und Videokommunikation in Modems, Mobiltelefonen und PCs verwendet. (18.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Analog Devices-Aktienanalyse von Wolfe Research:Die Analysten von Wolfe Research stufen die Aktie von Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, NASDAQ-Symbol: ADI) von "peer perform" auf "outperform" hoch.Die "gesunden Kürzungen und das flexible Fertigungsmodell des Unternehmens schaffen ein vernünftiges Szenario" für eine Verbesserung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024, da die Lagerbestände abgebaut würden, so die Analysten. Wolfe sei "sehr zuversichtlich", dass Analog Devices das Schlimmste der Bestandskorrektur überstanden habe, und glaube, dass das Unternehmen die besten Wachstumsaussichten im Analogbereich habe.Die Analysten würden meinen, dass Analog Devices die besten Produktzyklen im Analogbereich habe. Es sei unklug, allein aufgrund der Bewertung negativ zu bleiben, bevor positive Nachrichten und Katalysatoren, die wahrscheinlich im Jahr 2024 auftauchen würden, eintreffen würden.Die Analysten von Wolfe Research stufen die Analog Devices-Aktie von "peer perform" auf "outperform" herauf. Das Kursziel laute 225,00 USD. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Analog Devices-Aktie: