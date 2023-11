Nasdaq-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:

183,42 USD +1,20% (22.11.2023, 16:44)



ISIN Analog Devices-Aktie:

US0326541051



WKN Analog Devices-Aktie:

862485



Ticker-Symbol Analog Devices-Aktie:

ANL



Nasdaq-Symbol Analog Devices-Aktie:

ADI



Kurzprofil Analog Devices Inc.:



Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungs-Analogtechnologie, das sich der Lösung anspruchsvollster technischer Herausforderungen verschrieben hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Welt um uns herum zu interpretieren, indem wir die physische und die digitale Welt mit unübertroffenen Technologien zum Erfassen, Messen, Versorgen, Verbinden und Interpretieren intelligent miteinander verknüpfen. Besuchen Sie uns auf http://www.analog.com. (22.11.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Analog Devices-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, NASDAQ-Symbol: ADI).Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal hätten in etwa den Erwartungen entsprochen und die Prognosen hätten unter dem Konsens gelegen, aber Truist sehe eine "Bodenbildung" in der Umsatzentwicklung, da das Tempo der Stornierungen "abrupt abnimmt", während sich die Lieferzeiten normalisieren würden. Der Schlüssel zum Wachstum von Analog Devices seien seine historischen Akquisitionen - Hittite, Linear und Maxim -, die weiterhin das Wachstum und die Margen unterstützen würden.Die Analysten von Truist stufen die Analog Devices-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 213,00 auf 206,00 USD reduziert. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze Analog Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:168,95 EUR +1,72% (22.11.2023, 16:44)