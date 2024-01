Die Entscheidung werde wahrscheinlich dazu führen, dass der Grayscale Bitcoin Trust, der etwa 29 Milliarden Dollar der Kryptowährung halte, in einen börsengehandelten Fonds umgewandelt werde, und dass konkurrierende Fonds von Mainstream-Emittenten wie iShares von BlackRock und Fidelity aufgelegt würden. Die Fonds könnten bereits am Donnerstag den Handel aufnehmen.



Die Genehmigung könnte sich als Meilenstein für die Akzeptanz von Kryptowährungen im Mainstream-Finanzwesen erweisen, da die ETF-Struktur Institutionen und Finanzberatern eine vertraute und regulierte Möglichkeit biete, ein Engagement in Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) zu erwerben.



"Wir denken, dass die Genehmigung der SEC, sollten wir und andere sie erhalten, ein grünes Licht für Institutionen ist. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen, und sie sind jetzt viel interessierter, da die SEC tatsächlich den Weg ebnet", habe Cathie Wood, CEO von Ark Invest, noch am Montag gesagt. Ark Invest habe sich mit 21Shares für einen geplanten Bitcoin-Fonds zusammengeschlossen.



Zu großen Ausschlägen sei es nach der Genehmigung zunächst nicht gekommen. Der Bitcoin notiere rund ein Prozent im Plus. Dieses Plus habe die Kryptowährung bereits vor der Veröffentlichung der Entscheidung gehabt. (11.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde in den USA (SEC) genehmigte heute nachbörslich Regeländerungen, um die Schaffung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA zu ermöglichen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dies sei ein lang erwarteter Schritt, der normalen Anlegern den Zugang zu der volatilen Kryptowährung ermögliche.