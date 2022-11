Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

270,55 EUR -0,51% (25.11.2022, 08:34)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

283,40 USD -1,27% (24.11.2022, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (25.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amgen-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) brach am 7. November 2022 über ihr Allzeithoch bei 276,69 USD aus dem Januar 2021 nach oben aus und bestätigte damit die langfristige Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit einem neuen Rekordhoch bei 296,67 USD konsolidiere die Aktie. Dabei sei zu Beginn dieser Woche eine zweite Konsolidierungswelle gestartet.AusblickDiese zweite Konsolidierungswelle könne kurzfristig noch zu Abgaben bis 276,69 USD oder idealerweise sogar bis 274,84 USD führen. Anschließend bestünde eine gute Chance auf eine Fortsetzung der langfristigen Rally. Im nächsten großen Schritt könnte die Biotech-Aktie in Richtung 320 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 274,84 USD kommen, wäre mit einer Ausdehnung der Konsolidierung zu rechnen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 264,97 USD oder sogar 258,45 USD kommen. (Analyse vom 25.11.2022)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:270,55 EUR -0,82% (24.11.2022, 17:35)