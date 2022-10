NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

273,81 USD +2,46% (28.10.2022, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (31.10.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amgen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Konzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) charttechnisch unter die Lupe.Einer der Lieblingsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt verknüpfe das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsformationen. Konkret werde in trendstarke Aktien investiert, nachdem diese eine Atempause durchlaufen hätten. Während die Relative Stärke ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleiste, signalisiere die Auflösung des Korrekturmusters, dass besagter Trend wieder Fahrt aufnehme. Ein Lehrbuchbeispiel für den Handelsansatz liefere derzeit die Amgen Aktie. Mit einem Mini-Aufwärtsgap (254,70/254,90 USD) sei der Biotechtitel über den Korrekturtrend der letzten gut zwei Jahre (akt. bei 256,51 USD) gesprungen. Parallel werde der beschriebene Ausbruch durch das jüngste Einstiegssignal seitens des MACD untermauert. Als zusätzliches Argument könnten Anleger auf der Habenseite verbuchen, dass der Titel in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 276,69 USD) notiere. Dieses Level stecke nun das nächste Anlaufziel ab. Perspektivisch winke sogar ein Vorstoß in "uncharted territory". Eine enge Absicherung auf Basis des Augusthochs (254,16 USD) gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartnalyse. (Analyse vom 31.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie:274,65 EUR +2,62% (28.10.2022, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:271,00 EUR -1,36% (31.10.2022, 08:50)