Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

229,00 EUR +0,75% (07.02.2023, 12:12)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

243,85 USD -0,54% (06.02.2023, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (07.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Jasper Hellweg von Argus Research:Jasper Hellweg, Analyst von Argus Research, bekräftigt das Rating "buy" für die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Die Ergebnisse von Amgen für das vierte Quartal seien in Ordnung gewesen. Der Umsatz des Unternehmens sei durch einen Rückgang bei der Herstellung des Antikörpers COVID-19 beeinträchtigt worden, der jedoch durch ein zweistelliges Volumenwachstum bei einer Reihe von Schlüsselprodukten, darunter Nplate, Evenity, Repatha, Parsabiv, Amgevita, Kyprolis und Prolia, ausgeglichen worden sei, so der Analyst in einer Research Note.Das Unternehmen füge hinzu, dass sich das Verschreibungsvolumen für bestimmte Amgen-Medikamente im nächsten Jahr verbessern sollte, da mehr Patienten die Arztpraxen aufsuchen und die onkologischen Diagnosen über das Niveau vor der Pandemie ansteigen würden.Jasper Hellweg, Analyst von Argus Research, bewertet die Aktie von Amgen weiterhin mit "buy". Das Kursziel laute 270 USD nach zuvor 300 USD. (Analyse vom 06.02.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie: