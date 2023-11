NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (03.11.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von "hold" auf "buy" hoch.Nach Ansicht der Truist-Analysten habe Amgen in der Vergangenheit gezeigt, dass es in der Lage sei, seine Vermögenswerte in der Mitte des Zyklus zu steigern, auch wenn die ersten Produkteinführungen nicht überzeugend gewesen seien. Die Investitionen des Unternehmens in die Dermatologie, den Außendienst für die Primärversorgung und den Direktvertrieb könnten den Umsatz weiter steigern, so Truist in einer Research Note. Die Firma glaube auch, dass GLP-1/Adipositas-Daten kurzfristige Katalysatoren sein könnten, die die Aktie in die Höhe treiben könnten. Die Truist habe die Aktie hochgestuft, indem sie ihr Modell aktualisiert habe, um Tepezza und die anderen Produkte aus der jüngsten Übernahme einzubeziehen.Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Amgen von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel sei von 260 auf 320 USD erhöht worden. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Amgen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:251,60 EUR +0,08% (03.11.2023, 11:39)