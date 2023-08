Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mithilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie. (28.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die kleinen Biotech-Werte nicht zuletzt auch wegen der Angst vor weiter steigenden Zinsen stark angeschlagen seien, würden sich die Großen der Branche stark präsentieren. Amgen beispielsweise nehme gerade wieder Kurs in Richtung des Ende vergangenen Jahres markierten Allzeithochs. Nun scheine sich auch bei der geplanten Übernahme von Horizon eine Wende zu ergeben.Die Übernahme des irischen Arzneimittelherstellers durch Amgen könnte doch noch über die Bühne gehen. Die US-Aufsichtsbehörde FTC habe am späten Freitagabend mitgeteilt, ihr internes Verfahren zur Blockade des Vorhabens pausieren zu lassen. Damit stehe die Tür auf für Gespräche über die Bedenken der Behörde. Die Pause laufe den Angaben zufolge bis zum 18. September.Amgen biete rund 116,50 US-Dollar je Aktie in bar, habe Horizon Mitte Dezember mitgeteilt. Das seien in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Insgesamt entspreche das Geschäft einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 28,3 Milliarden US-Dollar. Horizon unterstütze das Angebot.Es wäre die größte Übernahme für Amgen überhaupt. Der Preis liege knapp 20 Prozent über dem Horizon-Schlusskurs von 97,29 Dollar an der US-Technologiebörse NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) vom letzten Handelstag vor der Mitteilung.Eine Stärkung der Pipeline durch Übernahmen sei für Amgen wichtig. Mittelfristig verspricht hier die Übernahme von Horizon durchaus Potenzial, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Amgen-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)